Mondiale U17, l'Italia parte bene: un gol di Inacio piega il Qatar

"L'approccio non era facile, perché abbiamo giocato contro il Paese ospitante, che ha mostrato grande entusiasmo con tantissimi tifosi a sostenerli, in una location bellissima – ha spiegato il ct Massimiliano Favo –. Avevo paura che i ragazzi non entrassero bene in partita per via dell'emozione, invece abbiamo fatto una buona gara, anche se concretizziamo meno di quanto produciamo". "Al netto di questo, sono molto contento del gioco espresso dalla squadra - ha concluso -. Stasera godiamoci questa vittoria, poi da domani inizieremo a pensare alla Bolivia, che oggi ha perso e quindi vorrà riscattarsi contro di noi".