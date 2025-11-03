Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
AZZURRINI

Mondiale U17, l'Italia parte bene: un gol di Inacio piega il Qatar

Gli Azzurrini battono i padroni di casa grazie a una rete del talento del Borussia Dortmund

03 Nov 2025 - 22:26
© Getty Images

© Getty Images

Inizia bene l'avventura dell'Italia al Mondiale Under 17. Sul campo 7 dell'Aspire Zone agli Azzurrini basta un gol del talento del Borussia Dortmund Samuele Inacio (figlio di Inacio Pià) su assist di capitan Borasio er battere i padroni di casa del Qatar. Schierata col 4-3-1-2 e in controllo fin dall'avvio, la squadra del ct Massimiliano Favo gestisce con personalità il palleggio, verticalizza a ritmi alti senza forzare, ma dopo la rete del vantaggio al 19' non riesce ad affondare nuovamente il colpo tenendo il risultato in bilico fino al triplice fischio. 

Complici i 28° e la grande umidità, nel finale gli Azzurrini calano un po', ma riescono comunque a respingere il forcing del Qatar allenato dallo spagnolo Mejìa Perez portando a casa tre punti preziosi per la classifica. Nell'altra sfida del girone dell'Italia il Sudafrica ha battuto la Bolivia 3-1. Nella prossima gara gli Azzurrini dovranno vedersela giovedì alle 13.30 contro la Bolivia

"L'approccio non era facile, perché abbiamo giocato contro il Paese ospitante, che ha mostrato grande entusiasmo con tantissimi tifosi a sostenerli, in una location bellissima – ha spiegato il ct Massimiliano Favo –. Avevo paura che i ragazzi non entrassero bene in partita per via dell'emozione, invece abbiamo fatto una buona gara, anche se concretizziamo meno di quanto produciamo". "Al netto di questo, sono molto contento del gioco espresso dalla squadra - ha concluso -. Stasera godiamoci questa vittoria, poi da domani inizieremo a pensare alla Bolivia, che oggi ha perso e quindi vorrà riscattarsi contro di noi". 

mondiale u17
italia
qatar

Ultimi video

02:39
DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

03:02
Sassuolo-Genoa 1-2: gli highlights

Sassuolo-Genoa 1-2: guarda gli highlights

03:06
Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

02:09
SRV RULLO JUVENTUS PARLA DI GREGORIO

Juve, porta blindata: la nuova missione di Di Gregorio

03:05
SRV RULLO AMMUCCHIATA E VELENI SCUDETTO 3/11 (MUSICATO)

Scudetto, una corsa mai vista con polemiche di fuoco

01:59
SRV RULLO FIORENTINA LE ULTIME SU PIOLI 3/11 SRV

Fiorentina nella bufera: ecco cosa succederà

02:01
SRV RULLO JUVENTUS VIGILIA SPORTING LISBONA 3/11 (OK CON SOTTOPANCIA)

Juve, nuovo esordio per Spalletti: ecco la Champions

02:18
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA EINTRACHT FRANCOFORTE 3/11 (OK CON SOTTOPANCIA)

Napoli, c'è la Champions e Conte si sfoga: "Lassù diamo fastidio"

01:25
DICH SPALLETTI SU SCUDETTO PER SITO 3/11 DICH

Spalletti: "Scudetto? Vi spiego meglio"

01:01
DICH DI GREGORIO SU SPALLETTI E VOGLIA DI VINCERE PER SITO 3/11 DICH

Di Gregorio: "Con Spalletti per vincere"

01:04
DICH SPALLETTI SU VLAHOVIC 3/11 DICH

Spalletti: "Vlahovic?"Il contratto non conta nulla"

01:19
DICH SPALLETTI SU RUOLO YILDIZ 3/11 DICH

Spalletti: "Ecco il ruolo di Yildiz"

00:54
DICH SPALLETTI SU SPORTING PER SITO 3/11 DICH

Spalletti: "Sporting fortissimo"

01:54
SRV RULLO MILAN VOLA CON I... REDUCI SCUDETTO 03/11 SRV

Il Milan sogna in grande, grazie ai "reduci" dello scudetto

01:46
SRV RULLO INTER NUMERI CHIVU E CERCASI THURAM 03/11 (MUSICATO) SRV

Inter, i conti tornano: e ora Chivu rilancia Thuram

02:39
DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

I più visti di Calcio

GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

La Juventus di Spalletti

Spalletti: "Obiettivo Champions, ma anche scudetto"

Lutto nel mondo del calcio: ci lascia Giovanni Galeone, il maestro di Allegri e Gasp

DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

MCH AUGSBURG-DORTMUND 0-1 MCH

Guirassy decisivo nella vittoria del Dortmund ad Augsburg

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:34
Cagliari, Pisacane: "Prestazione che ci sarà buona per il futuro"
23:20
Lazio, Sarri: "Vittoria che dà segnali di crescita"
23:18
Simonelli: "Massima trasparenza su Var"
23:00
Lazio, Isaksen: "Finalmente ho segnato, era importante"
22:57
Lazio, Zaccagni: "Uniti nelle difficoltà, siamo contenti"