Mondiale U17, l'Italia parte bene: un gol di Inacio piega il Qatar

Gli Azzurrini battono i padroni di casa grazie a una rete del talento del Borussia Dortmund
© Getty Images
Inizia bene l'avventura dell'Italia al Mondiale Under 17. Sul campo 7 dell'Aspire Zone agli Azzurrini basta un gol del talento del Borussia Dortmund Samuele Inacio (figlio di Inacio Pià) su assist di capitan Borasio er battere i padroni di casa del Qatar. Schierata col 4-3-1-2 e in controllo fin dall'avvio, la squadra del ct Massimiliano Favo gestisce con personalità il palleggio, verticalizza a ritmi alti senza forzare, ma dopo la rete del vantaggio al 19' non riesce ad affondare nuovamente il colpo tenendo il risultato in bilico fino al triplice fischio.
Complici i 28° e la grande umidità, nel finale gli Azzurrini calano un po', ma riescono comunque a respingere il forcing del Qatar allenato dallo spagnolo Mejìa Perez portando a casa tre punti preziosi per la classifica. Nell'altra sfida del girone dell'Italia il Sudafrica ha battuto la Bolivia 3-1. Nella prossima gara gli Azzurrini dovranno vedersela giovedì alle 13.30 contro la Bolivia.
"L'approccio non era facile, perché abbiamo giocato contro il Paese ospitante, che ha mostrato grande entusiasmo con tantissimi tifosi a sostenerli, in una location bellissima – ha spiegato il ct Massimiliano Favo –. Avevo paura che i ragazzi non entrassero bene in partita per via dell'emozione, invece abbiamo fatto una buona gara, anche se concretizziamo meno di quanto produciamo". "Al netto di questo, sono molto contento del gioco espresso dalla squadra - ha concluso -. Stasera godiamoci questa vittoria, poi da domani inizieremo a pensare alla Bolivia, che oggi ha perso e quindi vorrà riscattarsi contro di noi".