Calcio

Mls, Messi eletto miglior giocatore per il secondo anno consecutivo

09 Dic 2025 - 19:39

Per il secondo anno consecutivo, Lionel Messi è stato eletto miglior giocatore della Major League Soccer. Il fuoriclasse argentino ha ricevuto il premio dopo aver condotto l'Inter Miami alla vittoria del campionato, di cui è stato capocannoniere. È il primo giocatore nella storia del torneo a essere nominato Mvp per due anni di fila. Nella stagione regolare, Messi ha segnato 29 reti e ha fornito 19 assist, risultando leader anche nella classifica dei passaggi decisivi. Prima di lui, soltanto l'italiano Sebastian Giovinco era riuscito a chiudere l'anno guidando entrambe le graduatorie, nel 2015. Poi, ei playoff l'argentino ha messo a referto 6 gol e 9 assist, tra cui i due decisivi nella finale contro Vancouver.

03:45
Ricci: "Fa piacere essere in testa"

01:59
DICH CONTE PRE BENFICA DICH

Conte: "Massima voglia e concentrazione: il Benfica arriva da ottima prestazione"

00:33
DICH NERES SU BENFICA DICH

Neres: "Questo nuovo modulo mi ha dato più fiducia, allo stadio Da Luz per vincere"

00:37
DICH CONTE SU MOURINHO DICH

Conte: "Mourinho? Il suo curriculum parla chiaro, contento di incontrarlo"

01:03
DICH DIALOGO SPALLETTI KALULU DICH

Spalletti-Kalulu, domanda e risposta sul post Napoli

01:45
DICH KALULU PRE PAFOS DICH

Kalulu "Le sconfitte sono lezioni per andare avanti"

01:21
DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

01:35
DICH SPALLETTI SU ATTACCO DICH

Spalletti: ""Attacco? I numeri finora non sono quelli desiderati"

03:44
DICH MOURINHO PRE NAPOLI OK

Mou: "Non mi fate ridere con i giocatori che mancano al Napoli..."

00:20
MCH VLAHOVIC SEDUTO ALLENAMENTO 9/12 MCH

Vlahovic assiste seduto a bordocampo all'allenamento della Juve

01:28
Maresca sfida la Dea

01:50
L'Atalanta vuole stupire

01:43
Sfogo Salah, non ci sarà

00:37
MCH ALLENAMENTO LUKAKU 09/12 MCH

Napoli, Lukaku torna ad allenarsi. Faccia a faccia con Conte

02:04
MCH GIMNASIA-ESTUDIANTES MCH

Gimnasia-Estudiantes, l'ex Lazio Muslera fa la parata dell'anno

03:45
Ricci: "Fa piacere essere in testa"

SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Cagliari-Roma 1-0: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

DICH PALLADINO PRE CHELSEA SU REAZIONE POST VERONA PER SITO 8/12 DICH

La scommessa di Palladino: "Crollo a Verona? Sono sicuro che…"

21:33
Inter, incredibile: si fa male anche Acerbi
21:15
Inter, Calhanoglu subito fuori per infortunio
21:04
Proprietà qatariota Psg acquisirà club belga Kas Eupen
20:49
Marotta: "Liverpool di livello anche se si parla di crisi, Inter ha mentalità vincente"
20:32
La Lazio perde Isaksen: lesione all'adduttore per il danese