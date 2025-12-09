Mls, Messi eletto miglior giocatore per il secondo anno consecutivo

Per il secondo anno consecutivo, Lionel Messi è stato eletto miglior giocatore della Major League Soccer. Il fuoriclasse argentino ha ricevuto il premio dopo aver condotto l'Inter Miami alla vittoria del campionato, di cui è stato capocannoniere. È il primo giocatore nella storia del torneo a essere nominato Mvp per due anni di fila. Nella stagione regolare, Messi ha segnato 29 reti e ha fornito 19 assist, risultando leader anche nella classifica dei passaggi decisivi. Prima di lui, soltanto l'italiano Sebastian Giovinco era riuscito a chiudere l'anno guidando entrambe le graduatorie, nel 2015. Poi, ei playoff l'argentino ha messo a referto 6 gol e 9 assist, tra cui i due decisivi nella finale contro Vancouver.