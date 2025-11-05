Mister brasiliani contro Ancelotti: "Vinca e se ne vada". Il Ct non risponde alle provocazioni

Attimi d'imbarazzo durante il forum degli allenatori locali a cui era presenta anche il tecnico italiano come ospite d'onore
Il tecnico italiano della nazionale di calcio brasiliana Carlo Ancelotti ha vissuto momenti di imbarazzo durante il forum brasiliano degli allenatori di calcio, svoltosi nella sede della Cbf a Rio de Janeiro. L'incontro, organizzato per celebrare i tecnici che hanno fatto la storia del calcio nazionale, è sfociato nella tensione dopo gli interventi critici di Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira, contrari alla presenza di allenatori stranieri nel Paese. "Dopo che lui avrà vinto il Mondiale, che torni un brasiliano", ha dichiarato Oswaldo. Il tecnico italiano, invitato d'onore della serata, ha ascoltato in silenzio i colleghi, limitandosi a una smorfia ironica che non ha disteso gli animi. Le dichiarazioni hanno sorpreso la Cbf e gli organizzatori del forum, che hanno poi diffuso una nota di scuse pubbliche definendo "inopportune" le parole dei due ex allenatori.
L'episodio ha avuto ampia risonanza internazionale: testate soprattutto italiane e argentine hanno parlato di "mancanza di rispetto" nei confronti dell'allenatore europeo più titolato al mondo. Fonti interne alla Cbf citate dal portale Uol riferiscono che Ancelotti ha reagito con calma, senza manifestare irritazione e spiegando al suo staff di comprendere le resistenze culturali che ancora incontra. L'allenatore considera fondamentale il dialogo con i tecnici locali, motivo per cui aveva accettato l'invito al forum. Il suo comportamento pacato, notano i presenti, ha evitato che l'incidente degenerasse in uno scontro aperto.