Mister brasiliani contro Ancelotti: "Vinca e se ne vada". Il Ct non risponde alle provocazioni

Il tecnico italiano della nazionale di calcio brasiliana Carlo Ancelotti ha vissuto momenti di imbarazzo durante il forum brasiliano degli allenatori di calcio, svoltosi nella sede della Cbf a Rio de Janeiro. L'incontro, organizzato per celebrare i tecnici che hanno fatto la storia del calcio nazionale, è sfociato nella tensione dopo gli interventi critici di Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira, contrari alla presenza di allenatori stranieri nel Paese. "Dopo che lui avrà vinto il Mondiale, che torni un brasiliano", ha dichiarato Oswaldo. Il tecnico italiano, invitato d'onore della serata, ha ascoltato in silenzio i colleghi, limitandosi a una smorfia ironica che non ha disteso gli animi. Le dichiarazioni hanno sorpreso la Cbf e gli organizzatori del forum, che hanno poi diffuso una nota di scuse pubbliche definendo "inopportune" le parole dei due ex allenatori.