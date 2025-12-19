Tobias Del Piero, avventura finita prima di iniziare: addio alla Sanremese senza mai scendere in campo

Alessandro Masu, presidente della Sanremese, ha spiegato così la decisione: "La Sanremese non guarda al cognome che porta qualsiasi giocatore o di chi è figlio". Il patron, a Sanremonews, ha parlato di una scelta dettata da "etica morale e sportiva", presa di comune accordo con papà Alessandro Del Piero. Niente contro i figli d'arte, comunque, visto che se Tobias fa le valigie, gli altri due presenti in rosa, Oan Djorkaeff (figlio di Youri) e Francesco Gattuso (cugino di Rino), sono stati invece confermati.