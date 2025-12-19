Logo SportMediaset

Tobias Del Piero, avventura finita prima di iniziare: addio alla Sanremese senza mai scendere in campo

Il figlio di Alex Del Piero lascia la Sanremese per pubalgia. Il presidente: "Non conta il cognome"

di Redazione
19 Dic 2025 - 12:19

La prima vera esperienza tra i "grandi" di Tobias Del Piero si conclude con un epilogo amaro. Il primo figlio della leggenda bianconera Alex Del Piero, appena diciottenne, è stato ufficialmente svincolato dalla Sanremese, club ligure che milita nel campionato di Serie D. Arrivato lo scorso 19 luglio tra la curiosità generale e le inevitabili pressioni legate a quel cognome pesante, il giovane trequartista lascia la squadra senza aver collezionato nemmeno un minuto in gare ufficiali.

Zero presenze e il tormento della pubalgia

 A frenare l'inserimento del classe 2007 è stata una fastidiosa pubalgia, che lo ha costretto ai box impedendogli di dimostrare il suo valore sul rettangolo verde. Il ragazzo, nato a Torino ma cresciuto calcisticamente tra la Juventus Academy di Los Angeles e le giovanili spagnole di Getafe e Alcorcon, aveva tentato il rientro in Italia passando per l'Under 18 dell'Empoli, prima di approdare in Liguria.

Il presidente Masu: "Non guardiamo in faccia al cognome"

 Alessandro Masu, presidente della Sanremese, ha spiegato così la decisione: "La Sanremese non guarda al cognome che porta qualsiasi giocatore o di chi è figlio". Il patron, a Sanremonews, ha parlato di una scelta dettata da "etica morale e sportiva", presa di comune accordo con papà Alessandro Del Piero. Niente contro i figli d'arte, comunque, visto che se Tobias fa le valigie, gli altri due presenti in rosa, Oan Djorkaeff (figlio di Youri) e Francesco Gattuso (cugino di Rino), sono stati invece confermati. 

