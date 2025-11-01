Ancelotti: "Voglio il sesto Mondiale per il Brasile, sogno la finale contro l'Italia"

Ancelotti ha descritto i suoi primi giorni in Brasile, dove sta lavorando con la "calma necessaria per preparare il Mondiale". L'obiettivo è dichiarato e ambizioso: far vincere al Brasile la sesta Coppa del Mondo, un traguardo che manca dal 2002: "Il sogno è far vincere al Brasile la sesta Coppa del mondo... ci sono grandi aspettative ma anche grande entusiasmo. Il fatto che da 24 anni non si vince pesa. Speriamo non diventino 28! Vogliamo vincere e non lo nascondiamo".