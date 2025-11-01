Ancelotti: "Voglio il sesto Mondiale per il Brasile, sogno la finale contro l'Italia"

Giappone, rimonta completata e prima vittoria contro il Brasile: le foto del match
Carlo Ancelotti tra Brasile e Italia: "Il sogno è vincere la sesta Coppa del Mondo". La confessione: "Mi piacerebbe una finale contro l'Italia".di Stefano Fiore
Carlo Ancelotti, commissario tecnico della Nazionale brasiliana, è tornato a parlare del Brasile, focalizzandosi sulle sue nuove ambizioni alla guida della Seleção e sul Mondiale 2026.
Ancelotti ha descritto i suoi primi giorni in Brasile, dove sta lavorando con la "calma necessaria per preparare il Mondiale". L'obiettivo è dichiarato e ambizioso: far vincere al Brasile la sesta Coppa del Mondo, un traguardo che manca dal 2002: "Il sogno è far vincere al Brasile la sesta Coppa del mondo... ci sono grandi aspettative ma anche grande entusiasmo. Il fatto che da 24 anni non si vince pesa. Speriamo non diventino 28! Vogliamo vincere e non lo nascondiamo".
A livello personale ed emotivo, il tecnico - parlando alla Rai - ha confessato il suo desiderio per l'atto conclusivo del torneo: "Mi piacerebbe una finale tra Brasile e Italia, sarebbe bello per me a livello emozionale". Ancelotti ha spiegato che la sua nuova esperienza da CT è un "lavoro di osservazione dei nuovi calciatori", gestito con l'aiuto di numerosi osservatori, un incarico che lo vede viaggiare meno in Europa e concentrarsi sul campionato brasiliano.
Da osservatore esterno, Ancelotti ha analizzato l'attuale campionato di Serie A, definendolo più equilibrato. Ha espresso ottimismo per il Milan, che secondo lui "può vincere lo scudetto" grazie anche all'impulso di Allegri e al vantaggio di non avere le coppe. La Juventus, nonostante il ritardo, "sicuramente potrà recuperare", mentre la Roma è cresciuta sotto Gasperini.
