Vranckx si presenta: "Voglio meritarmi il Milan, pronto a prendere l'eredità di Kessie

"Il Milan è un grande club che ha fatto la storia del calcio, con tanti grandi giocatori del passato. Ora sono qui e mi allenerò al meglio per meritarmi questa occasione". Si presenta così il nuovo acquisto rossonero Aster Vranckx, che ha debuttato ieri sera a Marassi contro la Sampdoria. "Sono stati minuti difficili, eravamo in 10. Sono entrato con la mentalità di correre quanto c'era da correre per aiutare i miei compagni. Ho dato del mio meglio, è stata una grande emozione - ha detto il centrocampista belga, arrivato dal Wolfsburg in prestito oneroso con diritto di riscatto, come riferisce milannews - A chi mi ispiro? Ci sono tanti giocatori bravi ma Moussa Dembélé è uno di quelli a cui ho sempre guardato con rispetto e ammirazione".