Verso Verona-Milan, Fonseca: "Il nostro problema è solo l'atteggiamento"

I fischi di San Siro e la contestazione alla festa hanno rovinato la celebrazione dei 125 anni del Milan. I rossoneri, sconfitti a Bergamo e fermati in casa dal Genoa, sono in forte ritardo in classifica e contro l'Hellas Verona il tecnico Paulo Fonseca dovrà per forza di cose trovare il modo di conquistare tre punti. "La squadra si è allenata bene e sento la fiducia di tutti - ha commentato il tecnico -, ma il nostro non è un problema tattico o tecnico, ma di atteggiamento. Stiamo lavorando per crescere". In campo potrebbe tornare Theo Hernandez: "Con il Genoa non è stata una punizione, ma ha bisogno di ricaricarsi per tornare a essere il miglior terzino del mondo".