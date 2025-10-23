Logo SportMediaset

Calcio

Sindaco di Pisa: "Sproporzionata punizione per tifosi nerazzurri"

23 Ott 2025 - 13:02

"Sono fortemente contrariato per la sanzione inflitta ai tifosi Pisani, che per tre mesi saranno privati della possibilità di seguire la propria squadra in trasferta. Ritengo che si tratti di un provvedimento punitivo sproporzionato nei confronti di una tifoseria che, storicamente, si è sempre contraddistinta per correttezza e per numerose iniziative benefiche". Lo scrive questa mattina sui social Michele Conti, sindaco di Pisa. "Restando ferma la mia condanna per gli atti di violenza - prosegue -, è bene ricordare che l'episodio avvenuto in via Piave in occasione di Pisa - Verona, poteva essere ampiamente evitato con una diversa e più efficace gestione dell'ordine pubblico: doveva essere impedito a una frangia di facinorosi 'tifosi' ospiti di partire a piedi dalla Stazione San Rossore e raggiungere le immediate vicinanze dallo stadio, in un'area frequentata da molti tifosi pisani, comprese famiglie". "In questi giorni ho cercato di tutelare la tifoseria pisana e di sottolineare la correttezza della stragrande maggioranza del pubblico neroazzurro, fatto di tifosi, appassionati, famiglie con bambini che avevano già organizzato le prossime trasferte. Tuttavia - conclude Conti - ci troviamo di fronte a una decisione che finisce per punire chi non ha colpe, mortificando lo spirito sportivo e la sana passione per i colori della squadra della nostra città. Non mancherò di far sentire la mia voce in tutte le sedi opportune. 

