Verso Juve-Milan: Ibrahmovic ci prova, ma senza forzare

VERSO JUVE-MILAN

Mini turnover per Pioli: si scalda Romagnoli al posto di Kjaer

Meno due a Juve-Milan e Zlatan Ibrahimovic continua a tentare di recuperare. Lo svedese vuole esserci domenica allo Stadium, chiaro, ma senza rischiare nulla. L'attaccante sente ancora un po' di dolore al tendine d'Achille ed è molto cauto sul recupero nonostante gli allenamente personalizzati. A 40 anni, come ha detto, non è Superman e c'è ancora una stagione tutta da giocare. Difficile dunque che scenderà in campo contro i bianconeri, l'obiettivo più probabile è quello di partire titolare contro l'Atletico Madrid il prossimo 28 settembre in Champions.

Dopo le fatiche di Anfield Pioli sta pensando anche a un mini turnover. A Torino a centrocampo quasi sicura la presenza di Tonali dal 1' al posto di Bennacer dopo il problemi intestinali che ha avuto martedì notte. La sorpresa potrebbe essere in difesa con Romagnoli che si scalda pronto a sostituire Kjaer. Le quotazioni del capitano rossonero sono in ascesa dopo l'ottima prova con la Lazio di settimana scorsa. Attenzione anche Florenzi in ballottaggio con Saelemaekers che potrebbe rifiatare.