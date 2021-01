Verso Bologna-Milan, Pioli: "Ibra non è razzista. Importante il recupero di Bennacer"

VERSO BOLOGNA-MILAN

"Ibrahimovic non è razzista", così Stefano Pioli ha chiuso la questione sulla rissa con Lukaku. L'allenatore del Milan ha poi continuato: "Zlatan è dispiaciuto per aver lasciato la squadra in 10, ma è determinato e carico per affrontare il Bologna". Al Dall'Ara si rivedrà Bennacer: "Il suo recupero è importante, ma non credo possa partire titolare".

Su Mandzukic

"Ha avuto questo problema alla caviglia, ieri si è allenato e stava meglio. Se anche oggi lavorerà in gruppo allora domani potrà essere convocato".

Su Kjaer

"Spero starà fuori per poco. E' un giocatore importante però se siamo primi è perché abbiamo fatto bene anche con tante assenze. Nelle prossime settimane ci saranno tante partite, quindi avrò bisogno di tutti i giocatori".

Su Diaz

"Ha avuto un fastidio muscolare che verrà rivalutato la prossima settimana. Speriamo di riaverlo presto perché nelle prossime settimane avremo tante partite e quindi abbiamo bisogno di avere a disposizione più giocatori possibili per essere sempre competitivi".

Su Tomori

"Bene, ho fatto vedere buone cose. Si è presentato bene, ha buone qualità ed è anche molto intelligente e con grande voglia di imparare".

Su Bologna

"La partita domani è fondamentale dopo questa settimana. Il Bologna ti fa sudare prima di vincere la partita. Non siamo uniformi nella nostra condizioni perché abbiamo avuto qualche infortunio, perché abbiamo avuto dei positivi e perché sono arrivati dei giocatori nuovi. Dopo Bologna avremo due settimane di tempo per alzare il livello dell'allenamento e l'intensità. Momento decisivo? Sarà più avanti".

Su Ibra

"Dispiaciuto per aver lasciato la squadra in 10, ma è determinato e carico per la partita di domani. La lite con Lukaku? Non è stato un bello spettacolo. Sono stato giocatore anche io e succedono anche se non le condivido. La storia di Ibra dice che non è un razzista e il club combatte ogni discriminazione. Ora mettiamo un punto e andiamo avanti".

Su Bennacer

"Sta meglio, ma è stato fuori tanto. Se oggi farà tutto l'allenamento in gruppo verrà convocato, ma non credo possa partire titolare. E' un centrocampista con grandi qualità e con ancora ampi margini di miglioramento. E' importante il suo recupero, così come è stato importante fare ieri un bell'allenamento con tanti giocatori".

Sui complimenti di Mihajlovic

"Abbiamo fatto finora un ottimo percorso. Abbiamo 18 punti in più di un anno fa. Siamo arrivati a 16-17 da Juve e Inter nell'ultimo campionato, quindi il gap c'è. Noi stiamo lavorando per limare la differenza. Le prime 7 del campionato sono molto forti".