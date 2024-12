Verso Atalanta-Milan, Fonseca: "Cresciuti, ma lontani da quello che voglio. Leao? Sia più ambizioso"

I successi rotondi contro Empoli in campionato e Sassuolo in Coppa Italia hanno portato serenità nel Milan che però nell'anticipo del venerdì sera affronterà la difficilissima sfida in casa dell'Atalanta di Gasperini. "Non è mai un buon momento per affrontare la Dea di Gasperini che è un modello da seguire anche in Europa - ha commentato Fonseca in conferenza -. Il Milan sta crescendo ed è in fiducia, ma siamo ancora un po' lontani da quello che vorrei vedere". Su Leao: "Ha fatto bene le ultime partite, ma non deve fermarsi. Può fare meglio e deve essere ambizioso".