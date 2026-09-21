Milan, Amorim e una sosta con più fiducia: decisivi il nuovo assetto difensivo e i cambi di ruolo

1) Tutti (o quasi) al proprio posto. La prima parte della stagione era stata portata avanti all'insegna degli esperimenti. Diversi giocatori erano stati schierati fuori ruolo, su qualcuno Amorim aveva anche insistito, anche di fronte a evidenti incongruenze. Non a caso i giornalisti portoghesi lo definiscono "teimoso", che nella traduzione italiana significa più o meno "cocciuto" o qualcosa di simile. Contro il Lecce, Rabiot è tornato a giocare (molto bene) in mezzo al campo, correndo anche per Modric che ha avuto licenza di inventare. Pulisic ha ripreso il suo posto e ha segnato un gol fantastico. Saelemaekers ha ritrovato furore e condizione, perché comunque il trequartista lo sa fare. L'unico giocatore che ancora viene utilizzato in una posizione non del tutto sua è Chukwueze, ma qui passiamo al punto successivo.