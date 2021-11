Torna Tomori, Milan a Genova per ritrovare fiducia contro l'amico Sheva

VERSO GENOA-MILAN

Cambi di formazione per Pioli: obbligo vittoria

A Genova per ritrovare la fiducia e soprattutto i 3 punti. Questa la missione del Milan che, dopo due ko consecutivi in campionato, non può fallire per continuare a inseguire lo scudetto. Uno snodo già importantissimo perché un altro passo falso sarebbe una mazzata sulle aspettative della squadra di Pioli. Mister rossonero che per l'occasione ritrova Fikayo Tomori al centro della difesa dopo l'infortunio. Retroguardia che nelle ultime due uscite ha ballato parecchio con 7 gol subiti. Il forte inglese farà coppia con Kjaer visto che Romagnoli è squalificato. Sulla fascia destra riecco anche Kalulu dal 1' dopo che Florenzi non ha convinto domenica contro il Sassuolo.

A centrocampo pronta anche la coppia formata da Kessie e Tonali, viste le difficoltà di Bennacer delle ultime settimane. In attacco scelte obbligate per Pioli viste le assenze di Giroud e Rebic. Quindi solito tridente formato da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao a sostegno dell'unica punta Ibrahimovic al quale gli si richiedono gli straordinari. Attenzione anche a Messias e Krunic, possibili colpi a sorpresa di Pioli per provare a cambiare la rotta.

Genoa che significa anche sfidare Shevchenko e Tassotti per la prima volta nella storia da avversari. Allenatore ucraino che è alla terza presenza sulla panchina del Grifone e ha collezionato solo un punto. Una sfida dal sapore dolceamaro anche per Maldini: "Andriy Shevchenko si è dimostrato coraggioso perché si è messo in discussione e ama questo lavoro. Ha preso un impegno difficile al Genoa. Lui è un campione e lo dimostrerà. Tifo per lui, ma domani voglio vincere. Si deve passare sopra a tutto".