Tomori in esclusiva: "Lavoro per essere il migliore ma voglio vincere con il Milan"

"È un Milan di giovani ma abbiamo anche Ibrahimovic, Giroud e Kjaer. Questa squadra è un giusto mix di giovani e giocatori di esperienza". Così il difensore rossonero Fikayo Tomori in esclusiva a Sportmediaset. "Noi giovani siamo felici di giocare per il Milan e vogliamo vincere qualcosa - ha proseguito - Se voglio diventare il miglior difensore della Serie A? Sto lavorando per questo. Ma quello che voglio è vincere con il Milan".