Theo e Tonali, i gioielli del Milan che incantano l'Europa

I PROTAGONISTI ROSSONERI

Il terzino e il centrocampista protagonisti con le nazionali

Theo Hernandez e Sandro Tonali stanno vivendo un momento magico, non solo con la maglia del Milan. Il terzino e il centrocampista hanno incantato l'Europa anche con la Francia e con l'Italia Under 21. L'ex Real Madrid, alla prima presenza con la Nazionale di Deschamps, è stato decisivo segnando il gol vittoria contro il Belgio in semifinale di Nations League. L'ex Brescia, invece, è stato fortemente trattenuto da Nicolato nell'U21 e lui gli ha regalato due assist, entrambi su calcio d'angolo, per le reti di Okoli e Vignato utili a battere la Bosnia

Theo Hernandez ha convinto anche i transalpini e ora il Milan deve blindarlo. Il terzino sinistro è innamorato dei rossoneri, ma Elliott dovrà per forza di cosa proporre un adeguamento dell'ingaggio. Il classe 1997 guadagna 1,5 milioni di euro e ha un contratto fino a giugno 2024: la situazione non preoccupa ancora Maldini, ma servirà presto intavolare una trattativa per contrastare le sirene delle big d'Europa. Francese che negli ultimi mesi è migliorato molto anche in fase difensiva: "La nazionale francese era un suo obiettivo e l’ha centrato. È soddisfatto lui e siamo felici noi. Theo a Bergamo di quei blitz nel finale ne ha fatti 3-4 e adesso sta diventando completo anche in fase difensiva", le parole di mister Pioli.

Periodo importante anche per Tonali che dopo aver voluto a tutti i costi il Milan dopo un primo anno difficile si sta imponendo a suon di prestazioni. Mancini lo vuole in Nazionale maggiore e i tifosi rossoneri se lo coccolano tanto che l'hanno scelto mvp del mese di settembre.