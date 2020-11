Svezia, il ct chiude le porte a Ibra: "Non capisco, 4 anni e mezzo fa era stato chiaro"

PARLA IL CT ANDERSSON

Niente ritorno in Nazionale per Zlatan Ibrahimovic. Dopo il post dello svedese dei giorni scorsi ("Da quanto tempo non ci vediamo..." il suo messaggio con la maglia della Svezia), il ct Janne Andersson ha fermato sul nascere ogni tipo si speculazione. "Mi hanno mostrato quel messaggio, ma onestamente non capisco cosa voglia dire, mi sfugge - le sue parole - . Ma non ho intenzione di perderci troppo tempo o troppe energie. Sono passati 4 anni e mezzo da quando mi ha detto molto chiaramente che aveva terminato la sua carriera in Nazionale". Getty Images

Nonostante la seconda giovinezza con la maglia del Milan, per Ibra non c'è più spazio in Nazionale. Ci siamo parlati dopo gli Europei del 2016. Per me quelle parole hanno un significato, così come quelle di tutti gli altri calciatori che hanno detto basta con la Nazionale - ha detto il ct al quotidiano svedese Aftonbladet -. Ho grande rispetto per coloro che capiscono di non avere più le motivazioni necessarie o che vogliono riposarsi durante la pausa e non avere pressioni. Per me la questione è già chiarita, inoltre lavoro solo con giocatori che sono pienamente convinti di voler stare in Nazionale”.

Vedi anche Calcio estero Ibrahimovic twitta con la maglia della Svezia: "Da quanto tempo non ci vediamo..."