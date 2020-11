Ibrahimovic twitta con la maglia della Svezia: "Da quanto tempo non ci vediamo..."

IL MESSAGGIO

Dopo essersi ripreso il Milan e il piedistallo in Serie A, Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere pronto a fare altrettanto con la Svezia. Il fuoriclasse non veste la maglia della nazionale dall'Europeo 2016, ma adesso, forte delle prestazioni con i rossoneri, ha voluto mandare un messaggio alla federazione con un tweet in maglia gialloblù: "Da quanto tempo che non ci vediamo". Non è la prima volta che si parla di un ritorno, ma in questo caso sembra diverso.

All'orizzonte, subito dopo la prossima giornata di campionato, ci sarà la tanto discussa pausa per le nazionali e questa volta le speculazioni su un possibile ritorno in nazionale di Ibrahimovic le ha accese lo stesso giocatore del Milan con un post da interpretare, ma piuttosto diretto.

Maglia numero 10 della Svezia e fascia da capitano, con un messaggio chiaro: "Da quanto tempo non ci vediamo?". In patria le voci sono impazzite e la nazionale scandinava, impegnata in tre partite nel giro di pochi giorni tra l'amichevole con la Danimarca e la Nations League contro Croazia e Francia, potrebbe contare sul suo uomo simbolo.

In passato qualche avvicinamento c'era già stato alla vigilia dei grandi tornei internazionali, ma più che altro tra Ibrahimovic e l'allora ct erano stati dei battibecchi che non avevano mai portato a concludere seriamente il discorso. Ora potrebbe essere diverso e in attesa di capire come la prenderebbero dal Milan, non resta che aspettare le convocazioni.