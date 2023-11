Suggestione Camarda, può esserci in Milan-Fiorentina: il 15enne farebbe la storia

MILAN

La convocazione del classe 2008 per il match di San Siro appare assai probabile a causa dell'emergenza che sta colpendo l'attacco rossonero

© ipp Francesco Camarda si scalda. Con gli infortuni di Okafor e Leao (da sommare alla squalifica di Giroud), Pioli avrà gli attaccanti contanti in occasione della sfida tra Milan e Fiorentina. E allora ecco che i rossoneri potrebbero pescare dalla Primavera il baby prodigio, appena 15enni ma già decisivo e con movimenti da attaccante consumato. Al primo anno nell'under 19 guidata da Abate, il classe 2008 nato a Milano ha lasciato il segno specialmente in Youth League: doppietta al Newcastle nel 4-0 finale e spettacolare rete in rovesciata al Psg nel successo dei meneghini per 3-2. Già impiegato da Pioli nell'amichevole estiva col Trento, l'attaccante si è allenato anche stamane col gruppo della prima squadra, così come accaduto durante tutta la sosta per le nazionali.

L'ingresso di Camarda sabato a San Siro si configurerebbe come la mossa della disperazione o quasi: se dovesse accadere il giovane attaccante diventerebbe il più giovane esordiente in Serie A (15 anni e 259 giorni), superando il 18enne centrale del Bologna Wisdom Amey (ha messo piede nella massima serie italiana a 15 anni, 9 mesi e 1 giorno nel maggio del 2021). Senza considerare la storia del Milan, dove supererebbe di gran lunga Paolo Maldini, che ha fatto capolino in Serie A con la maglia rossonera nel gennaio del 1985 a Perugia a oltre 16 anni e 6 mesi. Insomma Camarda si assicurerebbe una serie di primati non da poco, scrivendo una pagina di storia.

