Milan, incubo senza fine: lesione al bicipite per Okafor, Pioli in emergenza 

A due giorni dalla ripresa della Serie A e dal match con la Fiorentina da non sbagliare, ecco arrivare l'ennesima grana infortuni in casa Milan. A fermarsi questa volta è Okafor, reduce dall'impegno in nazionale. Proprio in occasione della sfida tra la Svizzera e la Romania, l'ex Salisburgo ha accusato un problema alla coscia. I successivi esami strumentali hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro: nuovi accertamenti verranno svolti tra una settimana. Pioli quindi, si troverà col solo Jovic in attacco nel ruolo di prima punta al cospetto della Viola, visto l'assenza di Giroud, squalificato dal Giudice Sportivo dopo il rosso di Lecce. Senza dimenticare la mancanza di Leao, destinato a saltare anche l'appuntamento di Champions col Borussia Dortmund. A questo punto non è da escludere la chiamata del 15enne Francesco Camarda, baby-prodigio della Primavera di Abate.