Striscia la Notizia: Tapiro d'oro a Zlatan Ibrahimovic

STRISCIA LA NOTIZIA

Nonostante un gol e un assist, la sua ottima prova non è bastata al Milan per portare a casa un derby che dopo la fine del primo tempo sembrava già vinto. Zlatan Ibrahimovic si può consolare con il Tapiro d'Oro assegnatogli da '. Striscia la Notizia'. "Se non vinci la partita è normale essere arrabbiati. Ho troppa passione per il calcio e volevo giocare in Italia. Sto bene qua. La prossima partita andrà meglio" ha risposto lo svedese all'inviato Valerio Staffelli.