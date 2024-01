Sollievo Bennacer, la risonanza è ok: può tornare col Frosinone

MILAN

Notizie confortanti per il centrocampista che accusava da giorni un fastidio agli adduttori

Il Milan ha riaccolto anticipatamente Ismael Bennacer dalla Coppa d'Africa. Le aspettative sull'Algeria erano diverse, ma l'eliminazione alla fase a gironi ha permesso al centrocampista di rifare capolino a Milanello con conseguenze pure sul mercato. Sull'ex Empoli pendeva il dubbio di un problema agli adduttori accusato in Costa d'Avorio: gli esami strumentali svolti quest'oggi hanno però rassicurato tutti. L'esito è stato negativo, la problematica sta rientrando lentamente.

Vedi anche Serie A Stadio Milan, il sindaco Sala: "Il sindaco San Donato sgradevole, non venga a chiedere aiuto"

Una notizia confortante, con Bennacer che svolgerà delle sedute personalizzate al centro sportivo di Carnago nei prossimi giorni. Solo successivamente è previsto il rientro in gruppo: l'obiettivo è di riavere a pieno il centrocampista per la sfida in casa del Frosinone in programma sabato 3 febbraio in casa del Frosinone (ore 18). Col Bologna quindi, spazio ancora a metà campo alla coppia, decisamente offensiva, composta da Adli e Reijnders.

Vedi anche Milan Milan, Pioli: "Scudetto? Non siamo in quella lotteria lì. Leao un genio"