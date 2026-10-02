Caso CR7: tensione in aeroporto e insulti al ct, Portogallo scortato dalla polizia

"Non vali nulla, JJ! Sei una vergogna! Hai un ego grande quanto la Torre Eiffel! Non vali nemmeno un'unghia di CR7, nemmeno la più piccola unghia del piede! Non vali niente - scrive il quotidiano portoghese A Bola - È il più grande atleta portoghese di tutti i tempi! Sei una vergogna! Mettiti un po' di sale in zucca! Vai a fare un'altra conferenza stampa a dire che sei il migliore! Oggi ti porto in cima alla Torre dei Clérigos, così il tuo ego potrà gonfiarsi ancora di più!", le urla del tifoso.