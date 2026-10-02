Caso CR7: tensione in aeroporto e insulti al ct, Portogallo scortato dalla polizia

Accoglienza poco regale per il Portogallo al rientro a casa in vista del prossimo match di Nations League. Ci sono stati momenti di tensione infatti all'aeroporto Francisco Sá Carneiro di Porto, con i tifosi che si sono scagliati contro il ct Jorge Jesus dopo la rottura brusca con Cristiano Ronaldo: la squadra, atterrata in città per preparare la partita di domenica contro la Norvegia all'Estádio do Dragão, è stata scortata dalla polizia, intervenuta per riportare la calma. Mentre il gruppo lasciava il terminal diretto verso il pullman, un tifoso ha rivolto una raffica di insulti al ct.
"Non vali nulla, JJ! Sei una vergogna! Hai un ego grande quanto la Torre Eiffel! Non vali nemmeno un'unghia di CR7, nemmeno la più piccola unghia del piede! Non vali niente - scrive il quotidiano portoghese A Bola - È il più grande atleta portoghese di tutti i tempi! Sei una vergogna! Mettiti un po' di sale in zucca! Vai a fare un'altra conferenza stampa a dire che sei il migliore! Oggi ti porto in cima alla Torre dei Clérigos, così il tuo ego potrà gonfiarsi ancora di più!", le urla del tifoso.