Anac: "Niente conflitto di interessi Coni-Figc per Bianchedi"

Il parere era stato chiesto dal Coni all'Anac quando, lo scorso agosto, era stato annunciato l'incarico a Bianchedi. Il parere dell'Autorità è arrivato oggi, comunicato oltre che a Buonfiglio e Malagò alla stessa Bianchedi. Il Consiglio, che si è riunito oggi, esercitando ruolo di vigilanza (non più consultivo, visto che nel frattempo Bianchedi aveva firmato per la Federcalcio e si era successivamente dimessa), ha concluso che non c'è incompatibilità, e ha archiviato la questione a seguito delle dimissioni.