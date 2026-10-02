Anac: "Niente conflitto di interessi Coni-Figc per Bianchedi"

Il ruolo di capodelegazione azzurra in Figc non rendeva Diana Bianchedi incompatibile con quello di vicepresidente Coni. Lo afferma un parere dell'Anac comunicato oggi al presidente Coni, Buonfiglio, e a quello Figc, Malagò, che assume un rilievo particolare considerando che martedì è in programma una Giunta Coni sul commissariamento della Federcalcio, e le posizioni sulla possibilita' che Bianchedi voti sono contrapposte. " "In ogni caso, le intervenute dimissioni dell'interessata presso la FIGC conducono ad una archiviazione della questione", conclude l'Anac, l'Autorità nazionale anticorruzione.
Il parere era stato chiesto dal Coni all'Anac quando, lo scorso agosto, era stato annunciato l'incarico a Bianchedi. Il parere dell'Autorità è arrivato oggi, comunicato oltre che a Buonfiglio e Malagò alla stessa Bianchedi. Il Consiglio, che si è riunito oggi, esercitando ruolo di vigilanza (non più consultivo, visto che nel frattempo Bianchedi aveva firmato per la Federcalcio e si era successivamente dimessa), ha concluso che non c'è incompatibilità, e ha archiviato la questione a seguito delle dimissioni.