U21, verso Italia-Polonia: Favasuli e Fortini lasciano il raduno

02 Ott 2026 - 17:36
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La vittoria in extremis in casa dell'Armenia ha regalato all'Under 21 la possibilità di vincere il proprio girone e qualificarsi direttamente ai prossimi Europei. Decisiva sarà la partita con la Polonia. Appuntamento lunedì 12 allo stadio Adriatico di Pescara, con calcio d'inizio alle 18.15 (diretta Rai 2). Non saranno della partita Costantino Favasuli e Niccolò Fortini: i due esterni di Napoli e Torino, infatti, sottoposti a valutazione medica, sono stati considerati indisponibili e hanno fatto rientro nel pomeriggio nelle rispettive sedi. Si è invece aggregato al gruppo Honest Ahanor: il calciatore del Crystal Palace è arrivato a Tirrenia direttamente da Coverciano, dove era in raduno con la nazionale maggiore.

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