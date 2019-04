Serie A, Torino-Milan 2-0: i granata sognano la Champions Belotti e Berenguer stendono la squadra di Gattuso, Romagnoli espulso nel finale Facebook

28/04/2019

Nel posticipo domenicale, il Torino vince lo scontro diretto con il Milan e aggancia proprio i rossoneri a quota 56 punti, due in meno della Roma quarta in classifica. All'Olimpico finisce 2-0 per i granata, che sbloccano la sfida nella ripresa: Belotti trasforma un calcio di rigore al 58', Berenguer raddoppia al 69'. La squadra di Gattuso chiude in 10 uomini per l'espulsione di Romagnoli all'82'.

LE PAGELLE



Belotti 7,5 - Anima e bomber di un Toro che sogna. Feroce in ogni duello, fiato inesauribile: dal dischetto è glaciale.



Izzo 7,5 - Fattore determinante della gara, ma anche della stagione granata: dietro è insuperabile, nell'altra metà campo è bravo a procurarsi il calcio di rigore



Sirigu 7 - Esperienza e reattività. Il Milan fatica ma crea comunque diversi pericoli, lui para tutto.



Kessie 5 - In grande difficoltà contro Meité, che non lo molla un secondo. Ingenua la spinta che costa il penalty.



Bakayoko 6 - Fa il suo in mezzo al campo ed è il più pericoloso in fase offensiva.



Conti 5 - In confusione sin dall'inizio: soffre contro Ansaldi e non spinge mai.

IL TABELLINO



TORINO-MILAN 2-0

Torino (3-4-1-2): Sirigu 7; Izzo 7,5, Nkoulou 7, Moretti 7; De Silvestri 6,5, Rincon 6,5 (42' st Aina sv), Meité 7, Ansaldi 7; Lukic 6,5; Berenguer 7 (28' st Parigini 6, 50' st Bremer sv), Belotti 7,5.

A disp.: Ichazo, Rosati, Singo, Damascan, Falque, Millico. All.: Mazzarri 7,5

Milan (4-3-3): G. Donnarumma 5,5; Conti 5 (25' st Castillejo 5,5), Musacchio 5, Romagnoli 5, Rodriguez 5; Kessie 5, Bakayoko 6, Paquetà 5,5 (17' st Piatek 5); Suso 5 (17' st Borini 5), Cutrone 5, Calhanoglu 6.

A disp.: A. Donnarumma, Reina, Abate, Caldara, Laxalt, Zapata, Bertolacci, Biglia, Mauri. All.: Gattuso 5

Arbitro: Guida

Marcatori: 13' st rig. Belotti (T), 24' st Berenguer (T)

Ammoniti: Suso, Conti, Paquetà, G. Donnarumma, Kessie (M); Moretti, Parigini (T)

Espulsi: 35' st Romagnoli (M) per proteste

Note: 8' st Mazzarri (T) espulso per proteste

LE STATISTICHE

• Il Torino non batteva il Milan in Serie A dal novembre 2001: da allora 11 successi rossoneri e 11 pareggi prima del successo granata odierno. • I 56 punti dopo 34 giornate sono un record per il Torino nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A. • Nelle ultime sette partite di campionato il Milan ha ottenuto cinque punti: solo Parma e Fiorentina (quattro) hanno fatto peggio nello stesso intervallo di gare. • L'attaccante del Torino Andrea Belotti ha segnato quattro gol nelle ultime quattro partite casalinghe di campionato. • Dopo aver sbagliato due rigori di fila, Andrea Belotti del Torino ha trasformato tutti gli ultimi cinque calciati in Serie A. • Il Torino ha mantenuto la porta inviolata in 15 partite in questo campionato, record per i granata nell’era dei tre punti a vittoria. • Alex Berenguer del Torino non segnava da 20 partite in Serie A: la sua ultima rete risaliva a ottobre. • Il Milan ha subito almeno due gol in tre trasferte in questo campionato, due delle quali a Torino. • Due dei quattro cartellini rossi del difensore del Milan Alessio Romagnoli in Serie A sono arrivati proprio contro il Torino. • Sia Milan che Torino non hanno subito gol nel primo tempo nelle ultime cinque partite di campionato.

