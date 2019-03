Serie A: Milan-Sassuolo 1-0, i rossoneri sono terzi in classifica La squadra di Gattuso vince grazie all'autogol di Lirola e scavalca l'Inter: i neroverdi chiudono in 10 per l'espulsione di Consigli Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



02/03/2019 di CESARE ZANOTTO

Vittoria sofferta per il Milan, che supera di misura il Sassuolo e scavalca l'Inter in classifica: la squadra di Gattuso è ora al terzo posto a +1 sui nerazzurri. A San Siro finisce 1-0 per i rossoneri, a cui basta l'autorete di Lirola (35') arrivata sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La squadra di De Zerbi finisce in 10 uomini per l'espulsione di Consigli, che al 64' stende Piatek lanciato in porta.

SPORTMEDIASET

CALCIO

Serie A: Milan-Sassuolo 1-0, le foto del match Serie A: Milan-Sassuolo 1-0, le foto del match Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse Lapresse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 precedente successiva

LA PARTITA

Massimo risultato con il minimo sforzo per la banda di Gattuso, che stende un bel Sassuolo e vola al terzo posto in classifica, a +1 sull'Inter di Spalletti. E' un Milan che fa fatica, che sbaglia tanto e finisce senza ossigeno. Ma è anche un Milan che ha imparato a soffrire e a vincere partite che tempo fa sarebbero finite diversamente: sono quattro i successi consecutivi in campionato, dove i rossoneri non perdono addirittura dal 22 dicembre scorso. Una marcia decisa che spinge il Diavolo alle spalle di Juve e Napoli.

E' una serata difficile per il Milan, che di fronte trova un Sassuolo molto ben organizzato. L'orchestra di De Zerbi si muove a ritmo e segue, rigorosa, le idee del tecnico: la squadra arretra compatta in fase di non possesso, con Magnanelli che agisce davanti alla difesa ma spesso va ad aggiungersi ai due centrali; poi, una volta riconquistata palla, ad avviare l'azione sono Sensi o Locatelli, bravi a innescare sulle fasce la rapidità di Boga e Berardi, che spesso hanno anche il supporto dei terzini. E' dunque un ottimo Sassuolo quello del primo tempo e non a caso sono diversi i pericoli dalle parti di Donnarumma: Djuricic, servito da Lirola, al 21' testa i riflessi di Donnarumma mentre Boga, al 40', colpisce il palo esterno con un destro a giro che a fine Anni 90 rese celebre Del Piero.

I rossoneri, imprecisi e anche parecchio distratti, passano però alla prima occasione utile: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Locatelli spizza la palla che finisce dalle parti di Piatek, Musacchio e Lirola; una mischia nella quale il difensore neroverde è sfortunato a deviare la palla nella propria porta. Per il Milan, a parte un inserimento di Kessie al 76', si tratta dell'unica chance creata in tutta la gara ma basta e avanza per avere la meglio di un Sassuolo che al 64' rimane in 10 per l'espulsione di Consigli. Su un lancio lungo di Kessie per Piatek, il portiere esce dall'area per anticipare il polacco ma calcola male il rimbalzo e, una volta scavalcato dalla sfera, allunga il braccio provocando la caduta del centravanti: rosso inevitabile e match che sostanzialmente termina qui, con il Sassuolo che perde la terza gara nelle ultime cinque (due pareggi). Una flessione che allontana De Zerbi dalla zona Europa.

LE PAGELLE



Bakayoko 5,5 - Gara sottotono per il francese, che perde qualche palla di troppo in mezzo al campo e va presto in difficoltà dal punto di vista fisico.



G. Donnarumma 6,5 - Subito reattivo contro Djuricic, poi non deve compiere miracoli ma è bravo in tante occasioni non così semplici.



Suso 5 - Continua il momento no dello spagnolo, che non riesce più a incidere come nella prima parte di stagione. La difesa ospite lo tiene a bada senza problemi: così serve a poco.



Consigli 4 - Il Milan praticamente non lo impegna mai, fino al grave errore che gli costa l'espulsione e spegne le speranze del Sassuolo.



Boga 6,5 - Difficile da contenere quando ha campo per accelerare, nel primo tempo colpisce anche un palo esterno. Cala un po' nella ripresa, ma resta il migliore dei suoi.



Berardi 5,5 - Buon lavoro con la palla tra i piedi, ma gli manca sempre un po' di concretezza quando c'è da concludere o da mandare in porta i compagni.

IL TABELLINO



MILAN-SASSUOLO 1-0

Milan (4-3-3): G. Donnarumma 6,5; Calabria 6, Musacchio 6, Romagnoli 6, Rodriguez 6; Kessie 6, Bakayoko 5,5 (11' st Biglia 6), Paquetà 5,5 (28' st Castillejo 6), Suso 5, Piatek 6 (39' st Cutrone sv), Calhanoglu 5,5.

A disp.: Reina, A. Donnarumma, Borini, Conti, Bertolacci, Montolivo, Abate, Strinic, Laxalt. All.: Gattuso 5,5

Sassuolo (4-3-3): Consigli 4; Lirola 5,5, Demiral 6,5, Ferrari 6, Peluso 6; Sensi 6,5, Magnanelli 6 (23' st Pegolo 6,5), Locatelli 6 (18' st Bourabia 6); Berardi 5,5, Djuricic 5,5 (29' st Matri 6), Boga 6,5.

A disp.: Lemos, Da Silva, Scamaccia, Sernicola, Odgaard, Magnani, Babacar, Di Francesco, Adjapong. All.: De Zerbi 6,5

Arbitro: Valeri

Marcatori: 35' aut. Lirola (S)

Ammoniti: Bakayoko, Paquetà, Rodriguez (M)

Espulsi: 19' st Consigli (S) per fallo su chiara occasione da gol

LE STATISTICHE

• L’ultima volta che il Milan si è trovato al terzo posto in Serie A nel girone di ritorno risaliva all’ultima giornata del campionato 2012/13. • Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in tutte le prime quattro partite casalinghe in Serie A di un anno solare per la prima volta dal 1993 con Fabio Capello. • Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in quattro gare casalinghe di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2014. • Il Milan ha vinto quattro partite di fila in Serie A per la prima volta da marzo 2018 (cinque in quel caso). • Il Milan è la squadra che ha beneficiato di più autoreti (quattro) in questo campionato. • 50ª panchina di Gattuso con il Milan in Serie A (25V, 17N, 8P): l'ultimo allenatore rossonero ad aver vinto almeno il 50% delle prime 50 partite di campionato è stato Massimiliano Allegri (31V, 13N, 6P). • Nessuna squadra ha ricevuto più cartellini rossi del Sassuolo (cinque) in questo campionato. • 50ª presenza di titolare in Serie A per Davide Calabria.

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X