Serie A, Milan-Sassuolo 1-0: decide un gol di Pulisic

MILAN-SASSUOLO 1-0

Al Meazza i rossoneri vincono e mantengono a distanza la Fiorentina in zona Champions

Milan, col Sassuolo basta Pulisic















































Il Milan chiude il 2023 con una vittoria importante per la classifica e per il morale. Nella 18.ma giornata di Serie A la squadra di Pioli batte 1-0 il Sassuolo e tiene a distanza la Fiorentina portandosi a quota 36. Al Meazza nel primo tempo tanto equilibrio, poca qualità e due reti annullate a Leao e Bennacer per posizione irregolare. Nella ripresa poi Pulisic (59') decide il match con freddezza su perfetto assist di Bennacer e i rossoneri portano a casa tre punti preziosi.

LA PARTITA

Sempre in piena emergenza in difesa, contro il Sassuolo Pioli schiera Theo Hernandez centrale accanto a Kjaer e piazza Calabria a destra e Florenzi a sinistra. Davanti invece c'è Giroud con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao a supporto e Bennacer e Reijnders a centrocampo. Modulo simile per Dionisi che al Meazza si presenta con Bajrami tra le linee alle spalle di Pinamonti, Berardi e Laurienté in appoggio sulle corsie ed Henrique e Thorstvedt davanti alla difesa. Scelte che a ritmi bassi e senza giocate di qualità nello stretto in avvio inchiodano il match in mediana. Corto e compatto, il Sassuolo difende alto e manovra in ampiezza. Con i terzini bloccati e spezzato un po' in due, il Milan invece cerca rapidamente la verticalità e si accende a intermittenza soprattutto per vie centrali. Loftus-Cheek ruba palla a Thorstvedt in mediana e va al tiro, ma il suo destro non sfonda. Poi Reijnders colleziona un paio di buone occasioni dal limite, un sinistro di Bennacer finisce sull'esterno della rete e Toljan chiude bene su Leao. In pressione, intorno alla mezz'ora di gioco il Milan aumenta i giri in costruzione e prova a spingere. Il Sassuolo invece serra le linee in mediana, fa densità al limite e riparte. Da una parte Leao segna, ma è in posizione irregolare e Marinelli annulla come fatto poco prima su una rete di Bennacer. Dall'altra invece Berardi e Bajrami testano i riflessi di Maignan. Occasioni che insieme a una parata di Consigli sugli sviluppi di un corner chiudono la prima frazione di gioco.

La ripresa inizia con l'ingresso in campo di Tressoldi al posto di Erlic e col Sassuolo che prova ad alzare il baricentro. Atteggiamento che apre un po' gli spazi e allunga le squadre. Dopo una buona giocata di Berardi, Theo mura un cross di Bajrami, poi Maignan blocca un sinistro a giro di Toljan. Dalle parti di Consigli invece Reijnders spreca una buona occasione al centro dell'area, poi Pulisic sblocca il match su perfetto assist in verticale di Bennacer. Gol che rompe l'equilibrio, dà una spallata alla gara e innesca la girandola dei cambi. Pioli fa entrare Adli, Jovic e Zeroli al posto di Bennacer, Giroud e Loftus-Cheek, Dionisi invece sostituisce Bajrami e un acciaccato Berardi con Volpato e Castillejo. Mosse che portano agli ultimi venti minuti di gara. Più alto e aggressivo, il Sassuolo attacca con tanti uomini. Il Milan invece si abbassa e prova a gestire la gara giocando di rimessa. Maignan disinnesca un destro di Laurienté, poi un destro al volo di Florenzi finisce alto sopra la traversa e la difesa del Sassuolo respinge un tentativo di Leao. Azioni che portano ad altri cambi. Nel Milan dentro Simic e Chukwueze, fuori Kjaer e Leao. Nel Sassuolo per l'ultimo assalto Dionisi invece si affida a Mulattieri e Ceide. Assalto che però non va a segno. Nel finale, infatti, il Milan si difende bene, fallisce il raddoppio con Chukwueze e incassa tre punti pesanti per la zona Champions, per Pioli e per chiudere l'anno nel migliore dei modi in un momento complicato.



LE PAGELLE

Pulisic 7: nel primo tempo Pedersen lo tiene a bada e non brilla, nella ripresa si muove bene sul filo del fuorigioco e sblocca la gara con freddezza sfruttando un assist col contagiri di Bennacer. Prezioso anche nel finale

Bennacer 7: dirige il traffico con personalità ed è l'unico a dare un po' di qualità alla manovra rossonera. Dal suo sinistro arrivano le azioni migliori del Milan e anche l'assist perfetto per Pulisic

Loftus-Cheek 6: si piazza tra le linee e fa valere la sua fisicità nei duelli e nella prima pressione sui portatori. Lotta e fa a sportellate, ma la qualità nello stretto e nell'ultimo passaggio non sono il suo pezzo forte e davanti al Milan manca un po' di qualità

Leao 5: parte con i piedi sulla linea e in avvio appena la palla arriva dalle sue parti attacca Toljan. Lo spunto nell'uno contro uno c'è, ma senza la giusta cattiveria non basta per fare la differenza e col passare dei minuti esce un po' di scena. Nel primo tempo spreca una buona occasione dopo un'invenzione di Bennacer, nella ripresa ha meno gamba, pasticcia un po' e non sfonda. Fischiato al cambio

Berardi 5,5: Florenzi resta basso, lo tiene nel mirino e ha poco spazio per inventare tra le linee. Nel primo tempo si vede poco, ma riesce comunque a testare i riflessi di Maignan col solito sinistro velenoso. Più dinamico nella ripresa fino a quando chiede il cambio

Pinamonti 5: Kjaer gli sta addosso, lo marca stretto e lo annulla. Si vede pochissimo e non riesce mai a puntare la porta

Toljan 6: soffre Leao quando lo attacca nell'uno contro uno e dalla sua parte il Sassuolo sbanda in avvio. Meglio col passare dei minuti quando Erlic gli dà una mano con i raddoppi sul portoghese e nella ripresa quando si propone in fase di possesso



IL TABELLINO

MILAN-SASSUOLO 1-0

Milan (4-2-3-1): Maignan 6,5; Calabria 6, Kjaer 6,5 (36' st Simic 6), Theo Hernandez 6,5, Florenzi 6; Bennacer 7 (18' st Adli 5,5), Reijnders 6; Pulisic 6,5, Loftus-Cheek 6 (29' st Zeroli 6), Leao 5 (36' st Chukwueze 5,5); Giroud 6 (18' st Jovic 6).

A disp.: Nava, Mirante, Jimenez, Nsiala-Makengo, Bartesaghi, Romero, Krunic, Traorè. All.: Pioli 6

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 6 (1' st Tressoldi 5), Ferrari 6, Pedersen 6; Henrique 6, Thorstvedt 5,5 (44' st Ceide sv); Berardi 5,5 (25' st Castillejo 6), Bajrami 5,5 (20' st Volpato 6), Laurienté 5 (44' st Mulattieri sv); Pinamonti 5.

A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Viti, Lipani, Alvarez. All.: Dionisi 5,5

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 14' st Pulisic (M)

Ammoniti: Castillejo (S)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

Il Milan ha vinto una gara casalinga contro il Sassuolo per la prima volta dal 2 marzo 2019 in Serie A – da allora aveva ottenuto un punto in quattro sfide interne ai neroverdi.

Il Milan ha vinto quattro delle ultime sei gare in Serie A (1N, 1P), dopo una serie di quattro partite senza successo in campionato (2N, 2P).

Il Milan ha mantenuto 10 volte la porta inviolata in match casalinghi nel 2023 in Serie A, non collezionava così tanti clean sheet interni in un anno solare in campionato dal 2014.

Il Sassuolo ha esattamente lo stesso rendimento dello scorso campionato dopo 18 gare giocate, con 16 punti frutto di quattro vittorie e quattro pareggi – stagione poi chiusa al 13° posto.

Il Sassuolo è la squadra che ha subito più gol nei secondi tempi delle partite in questa Serie A (20).

Il Sassuolo è arrivato a 26 gare di fila senza clean sheet in Serie A, è la squadra di questo campionato che attende da più tempo di mantenere la porta inviolata.

Con sei gol e quattro assist, Christian Pulisic ha raggiunto la doppia cifra di partecipazioni in questa Serie A; in uno dei big-5 campionati europei ci era riuscito solo nella Premier League 2019/20 - 13 coinvolgimenti attivi nella prima stagione al Chelsea.

Christian Pulisic ha preso parte ad almeno una rete in otto delle sue ultime 11 presenze in Serie A, segnando quattro reti e fornendo quattro assist nel periodo.

Ismaël Bennacer ha tagliato il traguardo delle 150 presenze in tutte le competizioni con la maglia del Milan.

50ª gara in maglia neroverde considerando tutte le competizioni per Ruan Tressoldi.