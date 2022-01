Serie A: Milan-Roma 3-1, i rossoneri si portano a -1 dall'Inter

MILAN-ROMA 2-1

A San Siro decidono il rigore di Giroud e i gol di Messias e Leao. Inutile il timbro di Abraham. Espulsi Karsdorp e Mancini

di

ANDREA GHISLANDI

Il Milan comincia nel migliore dei modi il 2022 e il girone di ritorno, battendo a San Siro la Roma per 3-1 e portandosi a -1 dall'Inter capolista. Partono forte i rossoneri che passano all'8' grazie a un rigore di Giroud e raddoppiano al 17' con Messias, dopo un palo del francese. I capitolini riaprono il match al 40' con un tocco di Abraham, Leao la chiude all'82' in contropiede. Ibra sbaglia un rigore (93'). Espulsi Karsdorp e Mancini.

LE PAGELLE

Maignan 7,5 - Ci sono anche le manone del portiere francese nel successo contro la Roma. Straordinario su Abraham e Mkhitaryan, attento e reattivo su Zaniolo e sullo stesso inglese.

Messias 7 - Il gol del 2-0 è abbastanza facile, con quel sinistro dà l'impressione di fare ciò che vuole e mette costantemente alle corde il duo Vina-Ibanez. Arma in più per questa seconda parte di stagione.

Giroud 7 - Pioli lo preferisce a Ibra e l'ex Chelsea non tradisce. Glaciale dal dischetto, dal suo palo nasce il 2-0 di Messias. Poi lotta tra i centrali giallorossi con impegno e vigore.

Abraham 6,5 - La sua gara comincia con l'ingenuità del calcio di rigore, poi si riscatta ed è decisamente il più pericoloso dei suoi. Suo il gol che riapre il

Karsdorp 4,5 - Nel finale del primo tempo litiga con Theo Hernandez e si becca un giallo evitabile che diventerà determinante. Per un fallo sul francese va anzitempo negli spogliatoi e i sogni di rimonta giallorossa si spengono.

Ibanez 4 - Serata horro per il terzino brasiliano, che combina la frittata con un folle retropassaggio sul 2-0 del Milan e poi va in costante apnea davanti a Messias.



IL TABELLINO

MILAN-ROMA 3-1

Milan (4-2-3-1): Maignan 7,5; Florenzi 6 (33' st Conti sv), Kalulu 6, Gabbia 6, Theo Hernandez 6,5; Tonali 7, Krunic 6 (19' st Bakayoko 6); Messias 7, Brahim Diaz 6 (43' st Maldini sv), Saelemaekers 5,5 (19' st Leao 7); Giroud 7 (32' st Ibrahimovic 5,5). A disp.: Mirante, Nava, Stanga, Rebic. All.: Pioli 6,5

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6,5, Ibanez 4, Smalling 5,5, Mancini 5, Karsdorp 4,5, Pellegrini 6 (26' st Cristante 6), Veretout 5 (26' st Felix 5,5), Mkhitaryan 6, Vina 5(26' st El Shaarawy 5,5), Zaniolo 6 (40' st Carles Perez sv), Abraham 6,5 (31' st Shomurodov sv). A disp.: Boer, Mastrantonio, Villar, Calafiori, Kumbulla, Bove, Zalewski. All.: Mourinho 5,5

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 8' rig. Giroud (M), 17' Messias (M), 40' Abraham (R), 37' st Leao (M)

Ammoniti: Abraham (R), Zaniolo (R), Theo Hernandez (M), Karsdorp (R), Krunic (M), Mancini (R)

Espulsi: Al 29' st Karsdorp (R) per doppia ammonizione. Al 47' st Mancini per doppia ammonizione (R)

Note: Al 49' st Rui Patricio (R) para un rigore a Ibrahimovic (M)

LE STATISTICHE

Il Milan ha vinto tre partite di campionato di fila contro la Roma, non ci riusciva dal 1996.

Il Milan ha segnato almeno due gol nelle ultime cinque partite contro la Roma in Serie A: tra le squadre attualmente nel campionato solamente contro il Bologna (sei) ha una striscia aperta più lunga.

Tutti i cinque gol realizzati da Olivier Giroud in questo campionato sono arrivati in gare casalinghe: tra i calciatori dei maggiori cinque campionati europei con almeno cinque gol in casa, oltre a lui solo Aramu e Bruno Fernandes hanno segnato solo in sfide interne.

Nelle ultime due stagioni il Milan ha ricevuto 26 rigori a favore in Serie A, almeno otto più di ogni altra squadra.

Due dei tre giocatori più vecchi, tra quelli con almeno cinque gol in questo campionato, giocano con il Milan: Ibrahimovic e Giroud (Dzeko l’altro).

Rafael Leão non segnava da sei partite in Serie A, dal 23 ottobre contro il Bologna.

Junior Messias ha realizzato tre gol in questo campionato, mentre nelle sue prime nove presenze con il Crotone in Serie A aveva realizzato una rete.

Tammy Abraham ha segnato tre gol nelle ultime tre presenze in campionato, tante reti quante nelle precedenti 14 partite.

Tammy Abraham ha segnato sette gol in questa Serie A, già uno in più rispetto a quanto fatto nello scorso campionato con il Chelsea.

Jordan Veretout ha giocato, con quella di oggi, 150 partite in Serie A.

150ª presenza di Bryan Cristante con la maglia della Roma in tutte le competizioni.

Cinque espulsioni per la Roma in questo campionato, nessuna squadra ne conta di più.