Serie A, Milan-Roma 2-0: decidono Rebic e Calhanoglu

MILAN-ROMA 2-0

di

STEFANO RONCHI

Nella 28.ma giornata di Serie A il Milan batte la Roma 2-0 e centra un colpo importante nella corsa per un posto in Europa League. Nel caldo di San Siro nel primo tempo Dzeko da una parte e Calhanoglu falliscono di testa da buona posizione, nella ripresa poi i rossoneri aumentano il ritmo e conquistano tre punti preziosi. Il gol che sblocca il match lo segna Rebic al 76' dopo un errore di Zappacosta, poi Calhanoglu chiude la gara dal dischetto all'89'. Milan, colpo per l'Europa













































































































































































LA PARTITA

Profumo d'Europa per il Milan. Dopo il poker di Lecce i rossoneri rispondono presente anche contro la Roma e incassano la prima vittoria stagionale con una "big" lanciando un segnale forte e chiaro al campionato. In un colpo solo, del resto, la banda di Pioli ha incassato tre punti fondamentali per la rincorsa alla zona Europa League e frenato le ambizioni Champions dei giallorossi. Tutto senza Ibra e con un Rebic sempre più leader in campo e sul tabellino. Discorso diverso invece per gli uomini di Fonseca, che escono dallo "scontro diretto" con i rossoneri un po' ridimensionati. Soprattutto per quanto riguarda la condizione fisica. Dopo un discreto primo tempo, nella ripresa i giallorossi sono crollati, regalando campo al Milan e rimediando una sconfitta amara per il finale di stagione. Coi rossoneri a -6, infatti, ora Fonseca dovrà guardarsi anche le spalle.

A caccia di conferme, a San Siro Pioli punta tutto sulla continuità e si presenta con la stessa formazione di Lecce. Fonseca invece mescola un po' le carte sugli esterni e attinge alla rosa ampia per dare più fantasia e dinamismo dietro a Dzeko. Complice il gran caldo, al Meazza l'avvio del match è al trotto. Tanto possesso, qualche errore in appoggio e pochi movimenti senza palla. Disposte a specchio e senza pressione sui portatori, le squadre faticano a trovare spazi per le imbucate centrali e così la manovra si sposta sugli esterni. Aiutati dal lavoro di raccordo di Dzeko, Zappacosta e Spinazzola aumentano i giri e provano a spingere, ma è dalle incursioni di Mkhitarian e Kluivert tra le linee che arrivano i pericoli maggiori per i rossoneri. Dzeko sbaglia tutto di testa da buona posizione e Donnarumma ringrazia. Poi Bonaventura spara alto dopo una bella intuizione di Rebic. Corta e compatta, la Roma si difende con ordine e riparte attaccando la profondità alle spalle di Theo Hernandez. Il Milan invece resta basso e palleggia, cercando Rebic con i lanci lunghi e provando ad accerchiare la difesa giallorossa sulla corsia sinistra. Calhanoglu manca il bersaglio grosso di testa dopo un bel cross di Hernadez, poi impegna Mirante con una punizione velenosa. Due squilli che chiudono un primo tempo giocato meglio a tratti dalla Roma ma comunque equilibrato e col Milan sempre in partita.

La ripresa si apre con un tentativo dal limite di Mkhitarian murato dalla difesa rossonera. Poi Pioli getta subito nella mischia Saelemaekers e Paquetà per dare un po' di freschezza alla manovra. E la mossa funziona. Più vivaci in fascia, i rossoneri aumentano la pressione su Smalling & Co e guadagnano metri. Servito in profondità da Saelemaekers, Calhanoglu impegna Mirante. Poi tocca a Paquetà testare i riflessi del portiere giallorosso. Occasioni che costringono Fonseca a correre ai ripari e a chiamare dalla panchina Perez, Kalinic e Perotti. Cambi che non allentano però la presa rossonera. Anzi. Dopo un errore in disimpegno di Zappacosta, Rebic sblocca la gara in mischia con caparbietà, poi Calhanoglu chiude i conti dal dischetto dopo un fallo di Smalling in area su Theo Hernandez. Due gol che segnano il match e le rispettive ambizioni. Il Milan sente profumo d'Europa, la Roma invece vede allontanarsi la Champions.

LE PAGELLE

Rebic 7: tanto pressing, corsa e intensità. I compagni lo cercano soprattutto con i lanci lunghi e si fa sempre trovare pronto. Nel primo tempo libera Bonaventura con un bel tocco di tacco, nella ripresa firma la rete che sblocca il match confermando il momento magico. Se l'assenza di Ibra non si sente, il merito è suo

Calhanoglu 6,5: fa legna sulla trequarti e si propone in avanti cercando gli inserimenti da dietro. Buona prova di sostanza. Sbaglia di testa nel primo tempo, nella ripresa freddo dal dischetto

Theo Hernandez 6,5: in fase di non possesso fatica nel primo tempo, meglio nella ripresa quando ha spazio e la palla tra i piedi. Fa valere le sue qualità fisiche e tecniche procurandosi anche il rigore che chiude il match

Kjaer 6,5: attento e preciso. Guarda Dzeko a vista, poi si prende cura di Kalinic senza sbavature

Dzeko 5,5: si abbassa per aiutare a impostare e favorire gli inserimenti da dietro. Tanto lavoro per la squadra, ma davanti a Donnarumma fallisce clamorosamente di testa. Nella ripresa cala e Fonseca lo leva

Mkhitarian 6: gamba e ottimo senso della posizione. Si piazza tra le linee e riparte attaccando Theo Hernandez alle spalle. Intensità e buone giocate. Gli manca però il guizzo vincente e nella ripresa Fonseca lo sostituisce

Zappacosta 5: parte alto e si propone con continuità, costringendo Theo Hernandez spesso a rimanere basso nel primo tempo. Nella ripresa cala e da un suo errore nasce l'azione che porta al vantaggio rossonero



IL TABELLINO

MILAN-ROMA 2-0

Milan (4-2-3-1): G.Donnarumma 6; Conti 6, Kjaer 6,5, Romagnoli 6, Hernandez 6,5; Kessie 6, Bennacer 6; Castillejo 5,5 (9' st Saelemaekers 6,5), Bonaventura 6 (9' st Paquetà 6), Calhanoglu 6,5; Rebic 7 (32' st Leao 6). .

A disp.: Begovic, A.Donnarumma, Calabria, Laxalt, Gabbia, Krunic, Biglia, Brescianini, Maldini. All.: Pioli 6,5

Roma (4-2-3-1 ): Mirante 6,5; Zappacosta 5, Mancini 6, Smalling 5,5, Spinazzola 6; Cristante 6 (36' st Pastore 5,5), Veretout 5,5; Kluivert 6 (13' st Perez 5,5), Pellegrini 6 (36' st Diawara sv), Mkhitarian 6 (24' st Perotti 5,5); Dzeko 5,5 (24' st Kalinic 5,5).

A disp.: Cardinali, Fuzato, Kolarov, Fazio, Bruno Peres, Ibanez, Villar, Under. All.: Fonseca 5

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 31' st Rebic (M), 44' st rig. Calhanoglu (M)

Ammoniti: Castillejo, Rebic (M); Pellegrini, Veretout (R)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• Il Milan mette in fila due successi interni consecutivi contro la Roma in Serie A per la prima volta dal 2004, quando sulla panchina rossonera c'era Carlo Ancelotti.

• Il Milan ha tenuto la porta inviolata, in casa, contro la Roma, dopo che aveva subito una media di 2.2 gol nei precedenti sei match interni di campionato.

• Nel 2020, il Milan ha raccolto 21 punti in 11 partite: tanti quanti quelli messi assieme dai rossoneri in tutte le precedenti 17 di campionato.

• Il Milan va a segno da 10 gare di Serie A; l’ultima volta che i rossoneri hanno infilato una serie più lunga di partite con gol in campionato risale a ottobre 2018 (11 in quel caso).

• La Roma ha perso due trasferte consecutive al Meazza, dopo che aveva conquistato la posta piena nelle tre precedenti di campionato.

• La Roma ha perso tre delle ultime quattro trasferte di campionato (1V): tante quante in tutte le precedenti 20 di Serie A.

• La Roma è rimasta a secco di gol dopo che aveva realizzato una media di 2.2 reti nelle nove precedenti sfide di Serie A.

• Il Milan non segnava su calcio di rigore dal dicembre 2019 con Piatek, contro il Bologna.

• Nel 2020 Ante Rebic ha segnato il 47% delle reti del Milan in Serie A: 8 delle 17 complessive dei rossoneri, almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra nel periodo.

• Tutti i 10 gol firmati da Ante Rebic in Serie A sono arrivati su azione: sette di questi nel corso dei secondi tempi.

• Ante Rebic ha segnato otto gol nelle ultime nove partite giocate con la maglia del Milan in Serie A.

• Hakan Calhanoglu ha realizzato il suo primo gol dal dischetto in Serie A. L’ultimo penalty trasformato dall’attuale giocatore del Milan in campionato risale a gennaio 2017 contro l’Hertha in Bundesliga.

• Tutti i quattro gol messi a segno da Hakan Calhanoglu in questo campionato con il Milan sono arrivati al Giuseppe Meazza.