Serie A, Milan-Lecce 3-0: Pulisic, Rabiot e Moreira portano i rossoneri al quinto posto

Il Milan prova a partire forte comandando il gioco e ci riesce, almeno sul piano delle occasioni create. Pulisic prima è fermato dall'uscita di Falcone, poi trova il vantaggio al 14' sull'assist dalla difesa di Pavlovic, con magnifico stop di destro e tocco di sinistro a superare il portiere. Il Lecce si difende spesso con 5 uomini nel reparto arretrato e fatica a prendere campo. Il primo tiro arriva al 25' con il destro di Gaspar controllato comodamente da Maignan. Poche emozioni fino al 39': il solito Pulisic arriva sul fondo e mette dentro un gran cross, De Winter anticipa Ramos e i difensori salentini, ma da ottima posizione non trova lo specchio. È sempre lo statunitense, titolare per la prima volta in stagione e dopo 5 mesi (non giocava dal 1' dalla sfida dell'aprile scorso contro la Juve), ad accendere la luce per la squadra di Amorim.