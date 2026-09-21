Serie A, Milan-Lecce 3-0: Pulisic, Rabiot e Moreira portano i rossoneri al quinto posto

Milan-Lecce, le foto della sfida
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Lo statunitense ritorna titolare dopo 5 mesi ed è decisivo per la squadra di Amorim: terzo successo in Serie A dopo il passo falso col Benfica in Europa Leaguedi Paolo Borella
Stavolta il Milan non sbaglia. A quattro giorni dalla brutta sconfitta col Benfica in Europa League, Pulisic, Rabiot e Moreira lanciano i rossoneri per il 3-0 di San Siro al Lecce, nel weekend iniziato con le celebrazioni dei 100 anni dello stadio e nel ricordo di Sandro Mazzola. Decisivo il ritorno dal 1' di Pulisic: lo statunitense segna il gol del vantaggio nel primo tempo e poi ispira la seconda rete nella ripresa, prima di lasciare spazio a Moreira che completa l'opera. Quinto posto a quota 11 punti dietro a Roma, Inter, Lazio e Cagliari per Amorim, che ha ancora tanto da lavorare ma che ora può affrontare la lunga sosta per le nazionali con più serenità.
LA PARTITA
Il Milan prova a partire forte comandando il gioco e ci riesce, almeno sul piano delle occasioni create. Pulisic prima è fermato dall'uscita di Falcone, poi trova il vantaggio al 14' sull'assist dalla difesa di Pavlovic, con magnifico stop di destro e tocco di sinistro a superare il portiere. Il Lecce si difende spesso con 5 uomini nel reparto arretrato e fatica a prendere campo. Il primo tiro arriva al 25' con il destro di Gaspar controllato comodamente da Maignan. Poche emozioni fino al 39': il solito Pulisic arriva sul fondo e mette dentro un gran cross, De Winter anticipa Ramos e i difensori salentini, ma da ottima posizione non trova lo specchio. È sempre lo statunitense, titolare per la prima volta in stagione e dopo 5 mesi (non giocava dal 1' dalla sfida dell'aprile scorso contro la Juve), ad accendere la luce per la squadra di Amorim.
A inizio ripresa, su sviluppi di calcio d'angolo, è invece l'autore dell'assist dell'1-0, Pavlovic, a mettersi in mostra: colpo di testa e rete del raddoppio su complicità di Falcone, ma il gol è annullato per fuorigioco. Serve aspettare il quarto d'ora per il secondo timbro rossonero sull'asse Pulisic-Ramos-Rabiot: l'autore del primo gol verticalizza per il francese, che chiude il triangolo con l'attaccante e fredda il portiere da dentro l'area. Ottavo gol in 38 partite col Milan per Rabiot. A questo punto, Amorim cambia e lancia Moreira e Loftus-Cheek: poco dopo il suo ingresso in campo, il belga scippa il pallone a Veiga sulla trequarti, si invola a tu per tu con Falcone e chiude il match. Dopo la doppietta alla Lazio, terza rete nelle ultime due gare di Serie A per Moreira, sempre più candidato a diventare titolare fisso. Di Francesco si gioca le ultime carte (N'Dri dopo Fatah, Ngom e Kaba), ma il Lecce non dà mai la sensazione di poter impensierire davvero Maignan.
IL TABELLINO
MILAN-LECCE 3-0
Milan (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze (89' Camarda), Modric (76' Musah), Rabiot, Estupinan (76' Bartesaghi); Pulisic (69' Loftus-Cheek), Saelemaekers (69' Moreira); Ramos. A disposizione: Terracciano P, Torriani, Cisse, Comotto, Diawara, Gabbia, Hutchinson, Jashari, Terracciano F, Tomori. All. Amorim.
Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Pierotti (82' N'Dri), Ilic (69' Kaba), Maleh (69' Ngom); Coulibaly, Stulic (46' Esteban), Monteiro (69' Fatah). A disposizione: Bleve, Borbei, Dembele, Fofana, Jean, Ndaba, Scott, Drame, Gorter. All. Di Francesco.
Arbitro: La Penna.
Marcatori: 14' Pulisic, 61' Rabiot, 73' Moreira.
Ammoniti: Veiga.
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LE STATISTICHE
- Il Milan (3V, 2N) è rimasto imbattuto nelle prime cinque partite stagionali di Serie A per la prima volta dal 2022/23 (3V, 2N).
- Ruben Amorim (3V, 2N) è diventato solo il terzo allenatore straniero nella storia del Milan a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime cinque partite alla guida dei rossoneri in Serie A, dopo Luis Carniglia (3V, 2N) e Nils Liedholm (4V, 1N), entrambi nel 1963/64. In generale, è il primo a riuscirsi da Massimo Giacomini (2V, 3N) nel 1979/80.
- Dopo l’assist contro la Lazio, Christian Pulisic ha preso parte ad un gol per due presenze consecutive di Serie A per la prima volta da novembre-dicembre 2025 (tre reti in due partite contro Inter e Torino).
- Christian Pulisic è tornato al gol 266 giorni dopo l'ultima volta in Serie A, ovvero dal 28 dicembre 2025 contro l'Hellas Verona; da allora, lo statunitense ha calciato ben 39 volte senza trovare la via della rete in campionato, andando a segno con la conclusione numero 40.
- Terzo assist per Strahinja Pavlovic in Serie A, dopo quelli serviti contro Parma (26 gennaio 2025) e Fiorentina (19 ottobre 2025) - sempre al Meazza.
- Dopo l'assist contro la Lazio, Adrien Rabiot ha preso parte ad una rete per due presenze consecutive di Serie A per la prima volta da dicembre 2025-gennaio 2026 (due passaggi vincenti in quel caso).
- Dal suo arrivo al Milan (2025/26), tra i centrocampisti, solo Nico Paz (20) e Hakan Çalhanoglu (15) hanno preso parte a più reti in Serie A rispetto ad Adrien Rabiot: 13 (al pari di McTominay e Barella), frutto di sette gol e sei assist.
- Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), solo sei attaccanti hanno preso parte ad almeno una rete nelle prime due presenze casalinghe con il Milan nel torneo: Alexandre Pato, Mario Balotelli, Carlos Bacca, Gonzalo Higuaín, Olivier Giroud e Gonçalo Ramos.
- Diego Moreira (22 anni e 45 giorni) è diventato il secondo giocatore più giovane ad andare a bersaglio nella sua prima gara casalinga con la maglia del Milan in Serie A nelle ultime 10 stagioni, dietro solo a Jan-Carlo Simic (18 anni e 229 giorni il 17 dicembre 2023 contro il Monza).
- Il Milan ha conquistato sei successi consecutivi contro il Lecce in Serie A per la prima volta nella sua storia.
- Il Milan ha vinto un match casalingo di Serie A con almeno tre gol di scarto solo per la seconda volta dall'inizio della scorsa stagione, la prima dal 3-0 contro l'Hellas Verona del 28 dicembre 2025.
- Il Milan ha vinto le prime due partite casalinghe stagionali di Serie A con annesso clean sheet per la prima volta dalla stagione 2020/21: 2-0 v Bologna e 3-0 v Spezia in quel caso, con Stefano Pioli in panchina.
- Dopo i successi per 2-0 e 1-0 nei due match della scorsa stagione, il Milan ha vinto tre gare di fila in Serie A contro il Lecce senza subire gol per la prima volta dal periodo tra gennaio 2002 e settembre 2003, quando sulla panchina rossonera sedeva Carlo Ancelotti.
- Dopo il successo contro il Venezia, il Milan ha vinto due partite casalinghe consecutive di Serie A solo per la seconda volta nel 2026, la prima da marzo (v Inter e Torino).
- Dopo il 2-0 contro il Venezia, il Milan ha mantenuto la porta inviolata per due partite casalinghe consecutive di Serie A per la prima volta dal novembre 2025 (1-0 v Roma e Lazio).