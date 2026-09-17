Milan, Cardinale deluso e Amorim sul banco degli imputati: confronto nel pomeriggio

La prestazione incolore e la sequenza di tre gare senza successi (dopo i pareggi contro Juventus e Lazio) hanno riempito d'amarezza Gerry Cardinale. Per la giornata di oggi è stata quindi programmata una call tra il patron di RedBird, la dirigenza (con Calvelli) e lo stesso Amorim. La posizione del tecnico non sembra essere in bilico, il confronto sarà quindi l'occasione per un vero e proprio "tagliando di responsabilità": Cardinale intende fare chiarezza sulla lista di difetti evidenziata dal portoghese e capire le ragioni dei bug tattici e mentali emersi in questa prima fase di stagione. Con la sfida contro il Lecce alle porte, il confronto telefonico rappresenta uno spartiacque decisivo per riallineare gli obiettivi ed evitare che la crisi di identità diventi cronica.