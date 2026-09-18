Milan, Cardinale conferma la fiducia ad Amorim: ma serve invertire la rotta

Dopo il ko europeo, il confronto diretto con la dirigenza si è svolto senza drammi. Consapevole delle difficoltà e dei recenti passaggi a vuoto – che includono i pareggi in campionato contro Juventus e Lazio e alcune prestazioni altalenanti, caratterizzate da frequenti cambi di formazione e polemiche sulle dichiarazioni post-partita – l'allenatore ha trascorso la notte a Milanello, per riflettere e ricompattare l'ambiente. L'obiettivo primario di Amorim è fare da scudo alla squadra e isolarla dalle critiche esterne, smorzando la tensione e il nervosismo emersi in campo.