Francia: Butez del Como sostituisce l'infortunato Risser

20 Set 2026 - 22:39
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Il portiere del Como, Jean Butez, è stato convocato per la prima volta nella nazionale francese per sostituire Robin Risser, "infortunato", come annunciato questa sera dallo staff tecnico della nazionale francese. Il 31enne entra a far parte della prima lista di Zinédine Zidane, nuovo commissario tecnico della Francia, insieme al portiere titolare del Milan Mike Maignan ed a Guillaume Restes. Lo staff tecnico della nazionale francese ha precisato che la decisione è stata presa di comune accordo con lo staff tecnico del RC Lens, la squadra di Risser. Si tratta di una nuova politica introdotta dallo staff di Zidane: i giocatori convocati ma infortunati non si recano più a Clairefontaine per le visite mediche. Butez si unisce a Lucas Da Cunha, altro nuovo arrivato e giocatore del Como, che sorprendentemente ha chiuso al quarto posto nell'ultimo campionato italiano e che quest'anno è impegnato in Champions League.

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