Tracce di vero Rabiot nel suo ruolo naturale e furore di Saelemaekers, Pulisic segna un gol-capolavoro
Moreira entra e segna subito un gran gol, unico insufficiente lo svogliatissimo Loftus-Cheekdi Enzo Palladini
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MILAN
Maignan 6 - Finalmente una serata relativamente tranquilla, in cui è più impegnato nelle uscite che nelle vere parate.
Gila 6 - Nulla da dire sulle chiusure difensive, qualche imprecisione invece nella partecipazione alla costruzione dal basso.
De Winter 6,5 - Molto più sicuro dei propri mezzi rispetto alle prime uscite stagionali. Ha capito di essere il titolare designato dall'allenatoe e forse gioca più tranquillo.
Pavlovic 6,5 - Ha la grande intuizione che porta al gol dell'1-0, un lancio lunghissimo che pesca Pulisic nella posizione ideale per sbloccare il risultato. E nel gioco aereo è sempre una garanzia.
Chukwueze 6 - L'esperienza e il dinamismo di Gallo dalla sua parte lo tengono un po' bloccato nel primo tempo sulla fascia destra, con rari momenti di libertà. Tutto questo nonostante l'escamotage di tenere Gila alle sue spalle per renderlo più offensivo. Meglio nel secondo, con qualche bella incursione.
Dal 42' st Camarda sv.
Modric 6 - Queste partite sono adatte anche al suo calcio ormai camminato, che gli consentono di giocare a uno o due tocchi e di accendere la luce per i compagni.
Dal 31' st Musah sv.
Rabiot 7 - Tracce evidenti di vero Rabiot, riportato in mezzo al campo ma soprattutto ritornato a una condizione atletica adeguata al suo modo di giocare. Corre per sè e anche per Modric. va a segnare il gol del 2-0 dopo uno scambio d'alta scuola con Gonçalo Ramos e conclusione di sinistro da grande giocatore.
Estupinan 6 - Come se giocasse nel giardino di casa, ha a disposizione tantissimo spazio lasciato dai ripiegamenti di Pierotti. La situazione perfetta per non commettere errori evidenti. Certi passaggi sono proprio da lacrime, ma decora la sua serata con una diagonale che vale un gol salvato.
Dal 31' st Bartesaghi sv.
Pulisic 7 - Gli mancava il gol da tempo immemore e questo ritorno nel tabellino dei marcatori poteva essere solo un capolavoro, sia per il controllo al volo di destro, sia per il tocco di sinistro. Gol dell'1-0 che non si dimenticherà facilmente e che gli vale il perdono per qualche piccolo errore successivo.
Dal 24' st Loftus-Cheek 5,5 - Non una grande voglia di giocarsi metà del secondo tempo, al piccolo trotto. Sbaglia quasi tutto.
Saelemaekers 7 - Si dà moltissimo da fare, qualche volta con un po' di frenesia, ma sempre con grande volontà di dimostrare che merita spazio in questa squadra. Bellissima una sua azione di forza all'inizio del secondo tempo.
Dal 24' st Diego Moreira 7 - Subito un assolo, una volata a cento all'ora, una conclusione con il piede destro e il primo gol a San Siro, Da applausi.
Gonçalo Ramos 6,5 - Si muove molto, anche con cognizione di causa. Gli manca però un po' di lucidità quando si trova nei dintorni dell'area, anche a causa di qualche servizio impreciso. Quando però è lui a fare l'assist (per Rabiot) gli esce un gioiello. L'altruismo vale sempre un voto alto.
Allenatore Ruben Amorim 6,5 - Tagliando qualcosa di qua e cucendo qualcosa di là, ha messo in campo una squadra logica che ha affrontato la partita in maniera logica.
LECCE
Falcone 6; Danilo Veiga 5,5, Gaspar 5, Siebert 5,5, Gallo 6; Coulibaly 5, Ilic 5,5 (24' st Kaba 5,5), Maleh 6 (24' st Ngom 6); Pierotti 5,5 (37' st N'Dri sv), Stulic 5 (1' st Esteban 5,5), Monteiro 5 (24' st Fatah 5,5). Allenatore Di Francesco 5,5.