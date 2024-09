Serginho risponde allo striscione della Curva Sud del Milan: "Bell'omaggio, ho il cuore distrutto"   

DOPO IL LUTTO

Il brasiliano ha risposto sui social: "Sarete sempre presenti nella mia vita"

© instagram Con uno striscione apparso nel corso di Milan-Venezia, la Curva Sud rossonera ha voluto mostrare la propria vicinanza all'ex terzino brasiliano Serginho che lo scorso7 agosto ha perso il giovane figlio 20enne Diego. "Serginho, la Sud si stringe al tuo immenso dolore" il messaggio di vicinanza del tifo organizzato dei meneghini. Poco dopo lo stesso ex calciatore, adesso 53enne, ha risposto sui social con un lungo post.

"Curva Sud cosa dire, in un momento molto delicato per la morte del mio amato figlio ricevere un bellissimo omaggio come questo - si legge nelle frasi scritte col cuore dal forte ex laterale di Rio de Janeiro -. Sappiate che il mio cuore è completamente distrutto ma sono gesti come il vostro che mi danno la forza di andare avanti. Grazie dal profondo del mio cuore a tutti voi. Sappiate che sarete sempre presenti nella mia vita".