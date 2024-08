Grave lutto per Serginho: è morto il figlio 20enne Diego

© Getty Images

Grave lutto per Serginho, storico ex laterale del Milan. Il 53enne sta piangendo in queste ore la morte del figlio Diego, appena 20enne. Sui social sono già iniziati i messaggi di vicinanza da parte del popolo rossonero e non solo: anche lo stesso club di Via Aldo Rossi ha dedicato un pensiero nei confronti del brasiliano. "Ci stringiamo attorno a Serginho e alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del figlio Diego. Sempre nei nostri cuori" il post pubblicato su X del Milan.