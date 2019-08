Scaroni: "Milan squadra mondiale, Juve solo italiana"

L'AFFONDO

"Il Milan nel mondo la Juve non lo vede nemmeno: il Milan è una squadra mondiale perché ha vinto sette Champions League, la Juventus è una squadra italiana perché vince tanti scudetti. Poi tanto di cappello perché sono stati bravissimi". Il presidente rossonero Paolo Scaroni sa come infiammare i propri tifosi ed è quello che ha fatto al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini. Correa-Sanchez, Milano attende gli ultimi colpi. La Juve vende

Al di là della storia, il numero uno di via Aldo Rossi ha sottolineato anche i problemi del Milan attuale: "Tu devi riuscire ad andare a vendere i tuoi prodotti a chi tifa Milan in Indonesia, Thailandia, Brasile, però se non vinci più Champions tra un po' non hai più tifosi in questi Paesi. Non vorrei sembrare venale ma è tutta questione di soldi: 'Perché il Milan non va bene?', qualcuno mi chiede. Il Milan fattura 200 milioni, il Real Madrid 700 milioni, cosa vuol dire? Che il Real Madrid puo' comprare migliori giocatori e pagarli di più, la banalizzo",

Come si fa a tornare grandi allora? Ecco la ricetta di Scaroni: "Per crescere uno ha davanti a sé due montagne da scalare contemporaneamente: una è quella dei risultati sportivi, perché se perdi tutte le partite non vai da nessuna parte, e una seconda montagna è quella dei risultati economici. Devi avere un nuovo stadio, cercare buoni sponsor, vendere i tuoi diritti televisivi più che puoi, devi andare a prendere la tua 'fan base' nel mondo e cercare che questa fan base nel mondo sia ricettiva dei tuoi prodotti, di quello che vendi per aumentare il tuo fatturato".

Il presidente del Milan ha precisato che il confronto con la Juve era inserito in questo contesto, quello della 'fan base' appunto, Poi chiude così: "Mi stupisce, io che sono un neofita del calcio, che tanti espertissimi non sanno cosa sia il financial fair play, che vuol dire, la dico in sintesi assoluta, che il mecenate che mette un miliardo e compra giocatore non è più possibile. I giocatori li puoi comprare e pagare solo se fai profitti e fare profitti non è facile, e' questa la grande sfida che abbiamo davanti a noi",