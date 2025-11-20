Scaroni: "Il nuovo stadio sarà il più bello al mondo. La politica nel calcio mette bastoni tra le ruote"

Domenica il Milan sarà impegnato in un sentitissimo derby d'alta classifica: "Sarà un Derby che segna un'era: il primo da co-proprietari di San Siro. Il Derby di Milano è unico al mondo, puoi vedere amici e famigliari camminare verso lo stadio indossando maglie di Inter e Milan: questo lo rende speciale ed ecco perché l’atmosfera è così bella. Quando cerco di capire perché Milan e Inter, fuori dal campo, abbiano fatto un percorso complicatissimo ma sempre in perfetto accordo, penso a Milano. Quando vado a vedere il derby vedo famiglie o gruppi con la maglia rossonera e l’altro con la maglia nerazzurra che camminano insieme. Attribuisco tutto questo a Milano: è capace di trasformare un antagonismo in campo in un clima amichevole fuori dal campo. Questa città riesce a creare un clima così positivo che ci ha consentito di realizzare il progetto stadio"