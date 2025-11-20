Logo SportMediaset

MILAN

Scaroni: "Il nuovo stadio sarà il più bello al mondo. La politica nel calcio mette bastoni tra le ruote"

Le parole del presidente del Milan

di Redazione
20 Nov 2025 - 13:45

Paolo Scaroni, presidente del Milan è intervenuto nel corso dell'evento Sport Industry Talk organizzato da RCS: "Quando la gente vedrà lo stadio più bello del mondo accanto, nessuno penserà a quando andava a San Siro con il nonno. Le cose evolvono"

Poi, ancora sul nuovo stadio: "Noi dobbiamo riprodurre la cosa bella di San Siro: come si vedono le partite. Sono critico del Meazza, l’ho sempre considerato vecchio, ma ha un grande pregio: si vedono bene le partite. Nel nuovo stadio si vedranno meglio, perché sarà più verticale e vicino al campo. Sarà uno stadio che funziona sempre: supereremo il tema di una zona troppo piena nei giorni di partita e vuota negli altri. Vivrà tutti i giorni, come accade ai grandi stadi del Real Madrid o in Inghilterra. Sarà più confortevole, accessibile a tutti, garantirà maggiori entrate da match day senza aumentare i biglietti popolari. E farà di San Siro un nuovo capitolo della città, un quartiere verde e moderno".

Da parte del presidente rossonero anche una critica alla politica nel calcio: "Non possiamo neanche pubblicizzare le scommesse, una cosa consentita in tutto il mondo. Non dico avere una parte, che si potrebbe fare. Ma neanche pubblicizzare. E ci costa 100 milioni l'anno. La politica, ogni volta che si occupa di calcio, ci mette i bastoni tra le ruote. Sollecitazioni da proprietà americane? In America lo sport è intrattenimento più che competizione. Io cerco di spiegare a Cardinale che l'unica cosa che conta è vincere le partite, il resto è contorno. Invece negli Usa contano tante altre cose che da noi contano meno". 

