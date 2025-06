Reijnders saluta il Milan: "Sarò sempre un rossonero"

Tijjani Reijnders ha salutato sui social il Milan. Nel post sono raffigurati i momenti migliori delle due stagioni vissute dall'olandese in rossonero con sullo sfondo lo stadio di San Siro, il logo del Milan e la scritta: "Grazie Milano". La carrellata di foto e video dei suoi gol e delle sue giocate è accompagnata da una serie di messaggi ai tifosi: "Cari tifosi del Milan, giocare per te ed essere parte della tua storia è stato un sogno. È stato un onore poter far parte di questa famiglia", "Grazie per la fiducia ricevuta da tutti gli allenatori, lo staff e i compagni di squadra. Loro mi hanno dato l'opportunità di giocare al più alto livello e diventare il giocatore che sono adesso. Io sono grato, perché ho vinto il mio primo trofeo qui. Tutto questo in due anni, non posso ringraziarvi abbastanza" e "Giocare a San Siro è stato un sogno. Porterò sempre il Milan nel cuore e sarò sempre un rossonero. Grazie mille e sempre forza Milan".