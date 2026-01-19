Chi è Massimo Calvelli, l'ex tennista professionista che potrebbe sostituire Furlani e già lavora per il Milan

L’ex amministratore delegato dell’Atp è entrato a far parte di RedBird a luglio come operating partner e a novembre è stato nominato nel Cda del club rossonero, oggi è a Londra per Nba Europedi Marco Mugnaioli
Aria di rivoluzione in casa Milan, dove si prepara il terreno a una possibile profonda ristrutturazione societaria. Se infatti, come si vocifera da più parti, RedBird riuscisse ad estinguere il debito con Elliott, a cascata ci sarebbero delle ripercussioni sull'assetto societario del club rossonero e in particolare dei ragionamenti verrebbero fatti sull'attuale amministratore delegato, Giorgio Furlani, la cui gestione è stata spesso duramente criticata dai tifosi in questi anni. L'avventura di Furlani con il Milan potrebbe essere ai titoli di coda, ma chi potrebbe prendere il suo posto in caso di addio? Il nome più gettonato, al momento, è quello di Massimo Calvelli, ex amministratore delegato dell'Atp che nel giugno 2025 ha lasciato il suo incarico dopo 5 anni di successi per entrare in RedBird. Lo scorso novembre è stato ufficialmente nominato nel Consiglio d’Amministrazione del club rossonero e oggi, insieme a Ibrahimovic, lo rappresenta a Londra nella riunione con i dirigenti di Nba Europe.
Nato a Montevarchi nel 1974, Calvelli ha iniziato la sua carriera come tennista professionista raggiungendo il numero 255 del ranking mondiale Atp e attualmente è CEO International presso RedBird Development Group e Operating Partner presso RedBird Capital Partners, dove collabora strettamente con la leadership del gruppo per promuovere la crescita internazionale e la valorizzazione del portafoglio dell’azienda nei settori sport, media ed entertainment.
Dopo essersi ritirato dal tennis giocato Calvelli, che ha oltre vent’anni di esperienza nella leadership aziendale, ha ricoperto ruoli dirigenziali in diverse aziende sportive di alto profilo, tra cui Wilson Sporting Goods e Nike, dove ha gestito i contratti di sponsorizzazione di atleti come Roger Federer e Serena Williams. Prima di entrare in RedBird è stato Chief Executive Officer dell’Association of Tennis Professionals (Atp) dal 2020 al 2025 guidando l'organizzazione attraverso la pandemia e contribuendo a un aumento significativo della retribuzione dei giocatori e alla crescita commerciale.
Durante il suo mandato, l’Atp ha registrato cinque anni consecutivi di crescita a due cifre in termini di ricavi e utili, ha stretto una partnership storica con il Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita e ha lanciato la prima piattaforma di sostenibilità del tennis come parte della propria strategia ESG. Ha inoltre guidato lo sviluppo di una piattaforma di scouting intelligence che ha permesso di reclutare i migliori talenti del tennis e ha svolto un ruolo chiave nella creazione della divisione di analisi sportiva di Nike.
Un eventuale ingresso di questo dirigente potrebbe rappresentare un passo importante nella strategia di Cardinale, orientata a consolidare il legame tra la dimensione sportiva e quella economica del Milan.