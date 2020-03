Rangnick, parla l'agente: "Ora nessuna collaborazione col Milan"

LA FRENATA

Brusca frenata sul fronte Ralf Rangnick in casa Milan. Dopo le indiscrezioni arrivate dalla Germania, ci pensa l'agente dll'ex allenatore del Lipsia a raffreddare la pista rossonera. "Rangnick e Gazidis si conoscono da tanti anni e spesso si confrontano - ha spiegato Mark Kosick in un'intervista alla Bild riferendosi anche all'emergenza coronavirus -. Ma al momento non è prevista una collaborazione, ci sono problemi più importanti da affrontare".

Rangnick sì, Rangnick no? La questione continua ad agitare l'ambiente Milan, ma l'impressione al momento è che qualcosa si sia rotto tra il club rossonero e il tecnico individuato da Gazidis per la nuova rivoluzione. Le parole dell'agente di Rangnick, del resto, lasciano poco spazio alle interpretazioni. E anche le ultime indiscrezioni dalla Germania sembravano mettere decisamente in dubbio la possibilità di vedere a Milanello il manager del gruppo Red Bull.