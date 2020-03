Milan, dalla Germania: "Rangnick non andrà ai Rossoneri"

Arriva dalla Germania l'ultima indiscrezione, per certi versi clamorosa, sul futuro della panchina del Milan. Secondo Sky Sport Deutschland, infatti, Ralf Rangnick non è intenzionato ad accettare l'offerta dei Rossoneri, che per lui avevano in mente un doppio ruolo di allenatore e direttore dell'area tecnica. Nei giorni scorsi si erano fatte sempre più insistenti le voci di un'intesa raggiunta tra il tecnico ex Lipsia e l'ad del Milan, Ivan Gazidis, e proprio la scelta di Rangnick era stato uno dei principali motivi di rottura tra il dirigente sudafricano e Zvonimir Boban, licenziato dal club lo scorso 7 marzo.