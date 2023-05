Leao: "Un orgoglio la maglia del Milan. Futuro? Voglio Champions, Pallone d'Oro e... Premier League"

L'INTERVISTA

L'attaccante portoghese: "La maglia rossonera pesa molto, lo scudetto lo porterò sempre nel cuore"

Rafael Leao sì, Rafael Leao no. Che sia in campo per la Champions o nel futuro del Milan con il rinnovo, l'attaccante portoghese è sempre sotto i riflettori con la maglia rossonera. Senza di lui la squadra di Pioli non riesce a vincere e dopo aver conquistato lo scudetto, sul suo recupero sono poste le poche speranze di impresa del Diavolo nel derby di Champions: "La maglia del Milan pesa tantissimo, ma la prima volta ho provato un orgoglio immenso".

Da miglior giocatore del campionato, Leao ha vinto lo scudetto con Milan nel 2022 recitando un ruolo da assoluto protagonista: "Attendevo quel momento da tempo, ero molto felice - ha raccontato al magazine Gaffer -. Quando ho avuto l'opportunità di venire qui non ci ho pensato due volte e i primi tempi sono stati entusiasmanti per me perché non avrei immaginati di poter indossare questa maglia. Anche oggi è un onore rappresentare il Milan e quel risultato è stato storico, risultato di molto impegno e lavoro. Il mio primo scudetto lo ricorderò per sempre".

Nel futuro prossimo di Leao dovrebbe esserci ancora il Milan con il rinnovo inseguito per mesi che dovrebbe essere ufficializzato fino al 2028: "Il mio obiettivo è vincere la Champions League e il Pallone d'Oro. A un certo punto penso di voler giocarePremier League in che ha un calcio coinvolgente e con un pubblico mondiale".