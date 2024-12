Questa volta il Bentegodi può essere fatale solo a Fonseca che punta sulla linea verde

Fonseca, a parole, è sempre difeso dai suoi dirigenti, ma la domanda che aleggia costantemente sulla sua testa è sempre la stessa: "Fino a quando?". Una brutta figura al Bentegodi arriverebbe alla fine di un percorso che vede i rossoneri viaggiare a ritmi più che discutibili in campionato. L'impressione è che il cammino in Champions, che può portare il Milan direttamente agli ottavi, stia salvando la panchina del portoghese. Le accuse, oltre alla posizione in classifica, sono relative a un'ancora poco comprensibile gestione tecnica. In molti hanno l'impressione che, per vedere la squadra applicare le idee del suo allenatore sul campo, non sia più solo una questione di tempo, ma che le logiche secondo cui dovrebbe esprimersi questo gruppo non siano ancora chiare a nessuno.