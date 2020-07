Quanto costa mantenere il Milan? A Elliott pesa 650 milioni di euro

situazione economica

Quanto costa mantenere il Milan? Tanto ed Elliott lo sta provando sulla sua pelle. Come riferisce Andrea Montanari su Milano Finanza, l'esposizione del fondo per il club rossonero è arrivata a sfiorare i 650 milioni di euro. Una cifra importante anche per Paul Singer che sta cercando di riportare in alto la squadra. Lo scopo è quello di aumentare il fatturato per ridurre le perdite e quindi di conseguenza rendere più appetibile la società a nuovi investitori. In questa direzione va anche il progetto immobiliare legato alla costruzione del nuovo stadio.

Servono nuovi investimenti e in estate ci saranno visto l'arrivo di Rangnick che guadagnerà 5 milioni di euro a stagione. Per farlo firmare anche la promessa di un mercato importante, si parla di acquisti per 120-160 milioni di euro. La volontà del fondo statunitense è chiara a tutti: trovare giovani talenti per ottenere risultati in campo ma anche nel bilancio. Le plusvalenze sono un passo importante per la crescita del fatturato, unico modo per tornare nell'elitè del calcio.