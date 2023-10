Genoa-Milan, la moviola: proteste per un possibile tocco di mano di Pulisic nel gol

moviola

L'arbitro Piccinini convalida la rete di Pulisic, che secondo i giocatori del Genoa aveva controllato con la mano

© Da video Caso da moviola all'87' di Genoa-Milan, momento del gol di Christian Pulisic. L'americano controlla in area, si gira e batte Martinez per la rete che decide la gara. I giocatori rossoblù protestano con l'arbitro Piccinini, che attende lumi dal VAR, mentre i rossoneri dicono che Pulisic ha toccato col petto. Il VAR conferma la rete: o c'è un'immagine chiara che dimostra la regolarità dell'azione oppure, visto che la decisione ha preso qualche minuto, possibile che sia stato deciso così per mancanza di immagini chiare. Se ci fosse stato tocco di mano, il gol sarebbe stato automaticamente annullato perché se il tocco di mano avviene nell'immediatezza della rete, non conta la non volontarietà o la congruità del movimento del braccio.

Nel finale, espulsi entrambi i portieri. Prima Maignan, che fuori dall'area commette un grave fallo di gioco e quindi riceve il cartellino rosso: in porta finirà Giroud, visto che il Milan aveva finito i cambi. Poi pure Martinez termina anticipatamente la gara ma in questo caso c'è qualche dubbio in più, non tanto sulla sanzione ma per le modalità: i rossoneri stavano andando a segnare il secondo gol (il portiere rossoblù era salito per il disperato tentativo di pareggiare) e Piccinini avrebbe dovuto dare il vantaggio per poi espellerlo a fine azione.