Sassuolo, Grosso verso Lecce: "Muharemovic out, sarà una sfida difficile"

Fabio Grosso è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la trasferta di Lecce. Queste le parole del tecnico del Sassuolo: "Domani Muharemovic non ci sarà, così come Paz e Pieragnolo. Anche Boloca sarà out, si è ripresentato un vecchio problema e stiamo cercando di capire quali saranno i tempi. Con questa pausa non siamo stati fortunatissimi, sia per i viaggi che per le condizioni con cui tanti ragazzi sono rientrati, ma fa parte del gioco. Comunque, abbiamo lavorato bene con chi è rimasto, siamo focalizzati su una partita difficile contro una squadra che ha trovato entusiasmo e risultati". Grosso, poi, ha concluso: "Dovremo essere bravi a saper resistere con grande tenacia e a mettere tutta la nostra qualità".