Lecce, Maleh reintegrato nella rosa

A poche ore dalla sfida di campionato contro il Sassuolo si registra una clamorosa novità in casa Lecce. Il centrocampista italo-marocchino Youssef Maleh, infatti, è stato reinserito nella lista Serie A, tornando a disposizione del tecnico Di Francesco. Inizialmente era stato escluso dal progetto tecnico. La notizia è stata data dal responsabile dell'area tecnica giallorossa Pantaleo Corvino, a margine della conferenza dell'allenatore: "Noi come area tecnica, comprendendo sia l'allenatore che il dirigente, siamo particolarmente sensibili a certi comportamenti - ha detto Corvino. Ed alla luce degli ultimi comportamenti e della volontà espressa dal calciatore, abbiamo deciso di reintegrare in rosa Maleh". Un rientro importante, anche per Di Francesco: "È una scelta condivisa - ha affermato l'allenatore -, ne abbiamo parlato in questo periodo riguardo agli atteggiamenti positivi avuti dal ragazzo. Ha caratteristiche offensive importanti e quando sarà schierato in campo, dal primo minuto o a partita in corso, verrà inserito in quel ruolo".