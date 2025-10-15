Milan, rinnovata la partnership ventennale con Emirates

"Il rinnovo del legame con Emirates è la testimonianza di una delle collaborazioni più storiche e ammirate nel mondo del calcio - le parole di Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan - un percorso comune che guarda al futuro con ambizione e visione. Emirates continuerà ad accompagnarci, contribuendo a rafforzare le solide fondamenta del nostro Club e, insieme, a connettere nuove generazioni di appassionati in tutto il mondo e a creare esperienze uniche, che vanno ben oltre il campo da gioco".