Milan, rinnovata la partnership ventennale con Emirates

Il legame tra i rossoneri e la compagnia aerea era iniziato nel 2007
© acmilan
Milan ed Emirates annunciano il rinnovo della loro partnership avviata nel 2007, confermando il rapporto ormai ventennale tra i due brand. "La compagnia aerea - annuncia il club rossonero in una nota - continuerà a essere Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri, celebrando così vent'anni al fianco del Club".
"Il rinnovo del legame con Emirates è la testimonianza di una delle collaborazioni più storiche e ammirate nel mondo del calcio - le parole di Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan - un percorso comune che guarda al futuro con ambizione e visione. Emirates continuerà ad accompagnarci, contribuendo a rafforzare le solide fondamenta del nostro Club e, insieme, a connettere nuove generazioni di appassionati in tutto il mondo e a creare esperienze uniche, che vanno ben oltre il campo da gioco".
"Questa collaborazione - spiega Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline - basata su valori condivisi e su un comune impegno verso l'eccellenza, ha permesso di creare esperienze indimenticabili per milioni di tifosi in tutto il mondo. Il nostro legame profondo con l'Italia rende questo rinnovo un passo naturale, mentre continuiamo a collegare Milano e altre città italiane al mondo attraverso Dubai, avvicinando i tifosi rossoneri della nostra rete globale al loro club e ai loro giocatori preferiti".