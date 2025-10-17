Logo SportMediaset

Cagliari, Pisacane: "Dobbiamo dettare il ritmo col Bologna"

17 Ott 2025 - 15:32

Una sosta curativa: il Cagliari recupera Gaetano, Zappa e Rodriguez per il Bologna. Ma forse anche Mina. "Si è allenato con noi - ha detto Pisacane nella conferenza stampa dell'antivigilia - anche se ancora parzialmente con il gruppo. Tutto questo ci permetterà di avere più soluzioni". Poi i nazionali, più carichi che stanchi: "Hanno fatto bene, sono tornati con tanto entusiasmo. Per noi è il segnale che il lavoro quotidiano paga. Siamo felici per Obert, al primo gol in nazionale maggiore, così come per Kilicsoy, che ha realizzato una rete pregevole in Under 21. Luvumbo ha giocato due gare mettendo minuti nelle gambe". Ora il Bologna: "Una squadra con idee, intensità e continuità, frutto di un progetto costruito nel tempo. Hanno un allenatore molto preparato ed è una squadra che ha nelle catene esterne uno dei suoi punti di forza. Noi abbiamo cercato di curare i particolari. Siamo pronti, non dovremo andare dietro il loro ritmo, ma cercare di dettarlo noi". Orsolini? "Negli ultimi tempi ha dimostrato una maturità importante, io da avversario l'ho affrontato quando era agli inizi in B. È cresciuto tantissimo, in ogni momento può inventare la giocata e il gol. Spero sia in giornata no e che saremo bravi a limitarlo". Continuità di atteggiamento. "Al di là dei risultati, degli avversari, queste prime giornate - osserva Pisacane - hanno fatto vedere determinate caratteristiche e qualità di questa squadra, come identità e atteggiamento. Sono cose che dobbiamo sempre portare in campo e ciò che ci chiede la nostra gente. L'errore tecnico ci può stare, non lo condannerò mai, non dobbiamo invece mai deludere i tifosi con un approccio sbagliato o il comportamento in partita. Domenica il nostro atteggiamento dovrà essere sempre il solito".

